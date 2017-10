Di Cristiano Ghidotti, 23 ottobre 2017

L’evoluzione dello smartwatch secondo la mela morsicata: Apple Watch Series 3 raccoglie l’eredità dei due modelli precedenti, migliorando alcune caratteristiche anche sulla base di quanto richiesto dalla community di utenti. Un orologio che diventa ancora più versatile e multifunzionale, adatto sia al monitoraggio dell’attività fisica sia all’interazione con lo smartphone.

Apple Watch Series 3 (2017): tutti i dettagli

Annunciato nel mese di settembre in occasione dell’evento andato in scena allo Steve Jobs Theater, l’Apple Watch di terza generazione mantiene sostanzialmente invariato il design rispetto al predecessore. Una scelta, quella operata dall’azienda di Cupertino, che ha l’intento di garantire continuità e uniformità al brand. La cassa è disponibile in due versioni: da 38 mm (per polsi da 130-200 mm) e da 42 mm (140-210 mm), realizzata in alluminio oppure in acciaio inossidabile. Ampie le possibilità di personalizzazione in termini di colori e cinturini, così che ogni utente possa scegliere la combinazione che meglio si adatta al proprio stile.

A tutto questo si aggiunge la certificazione waterproof: in base allo standard ISO 22810:2010, lo smartwatch può resistere fino a una profondità di 50 metri. Apple consiglia di utilizzarlo però per attività come il nuoto in piscina o in mare, ma non per le immersioni o per altri sport che comportano il contatto con l’acqua ad alta velocità.

Scheda tecnica (↑)

La più importante novità a livello hardware introdotta da Apple in Watch Series 3 riguarda l’introduzione di una versione con modulo LTE. Questo permette di accedere a Internet e fare chiamate senza bisogno di passare dallo smartphone. Il device non ospita una SIM, però, ma una versione virtuale della scheda, condividendo lo stesso numero di telefono dell’iPhone. Una caratteristica che torna però utile per accedere alla musica in streaming di piattaforme come Apple Music.

All’interno della cassa trovano posto un nuovo processore dual core che velocizza le operazione del 70% rispetto alla generazione precedente e sensori come il barometro che misura la pressione atmosferica, una new entry nell’elenco delle specifiche. Non mancano poi il GPS per la geolocalizzazione e per rilevare in modo preciso la distanza percorsa durante le sessioni di allenamento, nonché l’altimetro che rileva i dislivelli.

Tra gli accessori compatibili vi sono gli auricolari wireless Air Pods, un dock magnetico per la ricarica progettato direttamente da Apple (non ancora in vendita) e un gran numero di cinturini per ogni stile, sia sportivo che elegante.

Lato software, il cuore pulsante è rappresentato da watchOS 4, una piattaforma evoluta con funzionalità inedite dedicate all’allenamento e al monitoraggio della frequenza cardiaca: ad esempio, se il device rileva un battito troppo accelerato, visualizza una notifica ad hoc. Il sistema Heart Study sviluppato in collaborazione con Stanford Medicine è poi dedicato all’analisi delle aritmie. Insomma, un orologio intelligente che mette la salute dell’utente al primo posto, senza però tralasciare nulla come activity tracker: tre anelli colorati mostrati sul display stimolano l’utente a muoversi, raggiungendo obiettivi giornalieri.

Nel momento in cui viene scritta e pubblicata questa recensione, Apple Watch Series 3 è in vendita nel nostro paese solo nella versione con cassa in alluminio e senza modulo per la connettività mobile, a partire da 379,00 euro. Si può scegliere tra le colorazioni argento, oro e grigio siderale, optando per il cinturino Sport nelle tonalità nebbia, rosa sabbia, grigio e nero. La collaborazione con Nike mette inoltre a disposizione l’edizione con cassa argento e cinturino Sport platino-nero o antracite-nero. Non è dato a sapere se e quando gli altri modelli arriveranno in Italia.