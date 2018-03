Di Cristiano Ghidotti, 4 dicembre 2013

ASUS The New PadFone è uno smartphone equipaggiato al lancio con sistema operativo Android 4.2 Jelly Bean. La scheda tecnica vede la presenza di un display da 5 pollici Full HD (risoluzione 1920×1080 pixel, 441 ppi), processore Qualcomm Snapdragon 800 da 1,7 GHz, GPU Adreno 300, 2 GB di RAM, memoria interna da 16 o 32 GB, slot per la lettura di schede microSD, fotocamera da 13 megapixel con flash LED e sensore Sony BSI posizionata sul retro della scocca, secondo obiettivo frontale da 2 megapixel, modulo WiFi, Bluetooth 4.0, NFC e batteria da 2.400 mAh. Integrando il telefono nella PadFone Station 2 il dispositivo di trasforma in una tablet da 10,1 pollici (1920×1200 pixel) con batteria da 5.000 mAh.