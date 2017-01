ASUS ZenBook 3 Deluxe

Di Luca Colantuoni, 5 gennaio 2017

ASUS ha mostrato al CES 2017 di Las Vegas numerosi prodotti, tra cui gli smartphone ZenFone AR e ZenFone 3 Zoom. Il catalogo dei notebook è stato invece aggiornato con il nuovo ZenBook 3 Deluxe, una versione migliorata del precedente ZenBook 3 presentato a fine maggio 2016. Questa volta il diretto concorrente è il MacBook Pro, in quanto ASUS ha incrementato leggermente la diagonale dello schermo e integrato i recenti processori Intel Core di settima generazione.

Design e qualità costruttiva

Lo ZenBook 3 Deluxe possiede un telaio in alluminio ottenuto da un singolo blocco di metallo attraverso un processo a 40 passi. ASUS ha inoltre utilizzato una tecnica di anodizzazione a due fasi per creare gli spigoli e il logo in oro. Lo schermo da 14 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, è stato inserito all’interno di uno chassis da 13 pollici, riducendo al minimo lo spessore delle cornici laterali (7,46 millimetri). Il notebook ha uno spessore di 12,9 millimetri e un peso di 1,1 Kg. L’unico “difetto” è la risoluzione del display che si ferma a 1920×1080 pixel, come quella dello ZenBook 3, ma inferiore a quella del MacBook Pro (2560×1600 pixel).

Dotazione hardware e software

Lo ZenBook 3 Deluxe integra processori Intel Core i7-7500U o Core i5-7200U, 8 o 16 GB di RAM DDR4, hard disk fino a 1 TB, SSD SATA da 256 GB o PCIe da 512 GB o PCIe da 1 TB, scheda video Intel HD Graphics 620, webcam VGA, card reader e tastiera retroilluminata. Sono presenti inoltre tre porte USB Type-C, due delle quali compatibili con Thunderblot 3 e quindi in grado di gestire due monitor 4K.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Il touchpad, rivestito in vetro, supporta la tecnologia palm-rejection, le gesture multitouch e la scrittura a mano libera. Nell’angolo superiore destro è stato inserito il lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello. I quattro altoparlanti sfruttano la nuova tecnologia SonicMaster, sviluppata in collaborazione con Harman Kardon, che offre un suono pulito senza distorsioni. La batteria da 40 Wh supporta la ricarica rapida (60% in 49 minuti) e consente di usare il laptop per 10 ore consecutive. Il sistema operativo è Windows 10 Pro.

Disponibilità e prezzo

Lo ZenBook 3 Deluxe sarà disponibile dal mese di marzo ad un prezzo base di 1.699 dollari. Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Europa.