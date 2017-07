Di Luca Colantuoni, 12 luglio 2017

Gli ZenBook di ASUS sono notebook di fascia alta molto apprezzati dagli utenti, grazie al loro gradevole design e all’ottima dotazione hardware. Uno dei migliori modelli della serie è lo ZenBook 3 UX390UA, in vendita nel nostro paese da qualche mese, che condivide molte caratteristiche con il top di gamma ZenBook 3 Deluxe. In Italia può essere acquistata la versione più potente con processore Intel Core i7 di settima generazione.

ASUS ZenBook 3 UX390UA: tutti i dettagli

Come gli altri notebook della serie, anche lo ZenBook 3 UX390UA possiede un telaio in alluminio aerospaziale, più leggero dell’alluminio standard (il peso è di 910 grammi) e il 50% più resistente. La finitura spazzolata della cover è stata ottenuta mediante una tecnica produttiva a 32 passaggi, mentre un processo di anodizzazione ha permesso di creare il bordo dorato che dona un look raffinato al laptop. Per preservare le linee eleganti e ridurre lo spessore a soli 11,9 millimetri, ASUS ha progettato la cerniera più compatta al mondo, essendo alta appena 3 millimetri. Il notebook è disponibile in tre colori: Quartz Grey (grigio), Royal Blue (blu) e Rose Gold (oro rosa).

Scheda tecnica (↑)

Una dei migliori componenti dello ZenBook 3 UX390UA è lo schermo da 12,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 4. Le cornici molto sottili (7,6 millimetri) hanno contribuito ad ottenere uno screen-to-body ratio dell’82%, uno dei più elevati della categoria. L’angolo di visualizzazione pari a 178 gradi, la gamma colore di 72% NTSC e il contrasto 1000:1 garantiscono nitidezza e fedeltà cromatica delle immagini.

La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-7200U e Core i7-7500U di settima generazione, fino a 16 GB di RAM LPDDR3 a 2.133 MHz e SSD PCIe con capacità fino a 1 TB. Lo spessore ridotto ha obbligato ASUS a progettare un sistema di raffreddamento innovativo con ventola a cristalli liquidi/polimero che spinge il calore generato verso i fori di areazione posteriori. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band e Bluetooth 4.1. Il notebook supporta la tecnologia WiDi (Wireless Dsplay) che consente di trasmettere i contenuti multimediali (film, musica, foto e giochi) a qualsiasi TV HD compatibile. Sono inoltre presenti una webcam VGA, una porta USB 3.1 Type-C e un touchpad con tecnologia palm-rejection, supporto Smart Gesture e modalità di scrittura a mano libera. Il lettore di impronte digitali integrato, compatibile con Windows Hello, permette di effettuare il login in assoluta sicurezza.

La tastiera full size retroilluminata garantisce una digitazione confortevole, grazie all’escursione dei tasti di 0,8 millimetri. Nel notebook sono integrati quattro altoparlanti, progettati in collaborazione con Harman Kardon e alimentati da un amplificatore a quattro canali, che offrono un suono surround “effetto cinema” privo di distorsioni. La batteria da 40 Wh assicura un’autonomia fino a 9 ore e può essere caricata al 60% in 49 minuti. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10 nelle edizioni Home e Pro.

Gli utenti che necessitano di un numero maggiore di porte possono acquistare il dock universale. Le porte USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A e RJ-45, le uscite VGA e HDMI, e il card reader 3-in-1 permetteranno di collegare dispositivi di storage, accessori di rete e monitor esterni.

Lo ZenBook 3 UX390UA può essere acquistato sullo store ASUS. La versione con processore Intel Core i7-7500U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e Windows 10 Pro ha un prezzo ufficiale di 1.999 euro, ma al momento è disponibile uno sconto di 200 euro. Gli utenti italiani possono trovare il notebook anche nei negozi (fisici e online) delle migliori catene dell’elettronica di consumo. Chi vuole risparmiare qualcosa può scegliere il modello con 8 GB di RAM disponibile su Amazon ad un prezzo di circa 1.400 euro.