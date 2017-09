Di Luca Colantuoni, 11 settembre 2017

ASUS ha mostrato all’IFA 2017 di Berlino i nuovi notebook ZenBook e VivoBook equipaggiati con i recenti processori Intel Core di ottava generazione (architettura Kaby Lake Refresh). Uno dei prodotti più interessanti è lo ZenBook Flip 14, considerato il convertibile più sottile al mondo con scheda video discreta Nvidia. La serie comprende anche gli ZenBook Flip 15 e ZenBook Flip S.

ASUS ZenBook Flip 14: tutti i dettagli

Lo ZenBook Flip 14 possiede un elegante telaio unibody in alluminio con una particolare finitura superficiale che riflette la luce in varie direzioni. Grazie allo spessore ridotto delle cornici intorno allo schermo da 14 pollici, il convertibile ha un ingombro inferiore a quello dei modelli da 13 pollici. La cerniera ErgoLift, che consente di ruotare lo schermo fino a 360 gradi, può supportare oltre 20.000 cicli di apertura/chiusura. Il meccanismo “dual-acting” permette di sollevare e inclinare la tastiera, così da avere una posizione perfetta durante la digitazione in modalità laptop. Ciò consente anche di migliorare il flusso d’aria nella parte inferiore e quindi la dispersione del calore generato. L’elevata qualità costruttiva è messa in risalto dai colori scelti da ASUS: Icicle Gold e Slate Grey. Il notebook misura 327x226x13,9 millimetri e pesa solo 1,4 Kg (batteria inclusa).

Lo ZenBook Flip 14 possiede uno schermo NanoEdge da 14 pollici, protetto dal Gorilla Glass, con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), angoli di visione pari a 178 gradi, gamut colore 100% sRGB e rapporto di contrasto 1000:1. Lo spessore ridotto delle cornici ha permesso di ottenere uno screen-to-body ratio dell’80%, senza incrementare le dimensioni complessive del notebook. La tecnologia ASUS Splendid offre la possibilità di impostare automaticamente i singoli parametri e quindi avere la migliore qualità di visualizzazione per ogni contenuto. La modalità Eye Care riduce l’emissione della luce blu fino al 30%, mentre la tecnologia ASUS Tru2Life Video ottimizza la visione, regolando automaticamente luminosità, contrasto e livello del nero.

La dotazione hardware comprende processori quad core Intel Core i5-8250U o Core i7-8550U e fino a 16 GB RAM LPDDR3 a 2.133 MHz. Per quanto riguarda lo storage, ASUS offre due opzioni: SSD SATA3 da 128/256/512 GB o SSD PCIe 3.0 x4 da 512 GB. Invece della GPU Intel UHD Graphics 620 integrata nei processori, gli utenti possono sfruttare la scheda video discreta Nvidia GeForce MX150 per fotoritocco, editing video e giochi. ASUS promette prestazioni fino a quattro volte superiori.

Galleria di immagini: ASUS ZenBook Flip 14, immagini del convertibile

La connettività è garantita dai moduli Bluetooth 4.2 e WiFi 802.11ac 2×2 che permette di raggiungere una velocità di 867 Mbps. Sono inoltre presenti una porta USB 3.1 Type-C, due porte USB 3.1 Type-A, slot micro SD, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI e webcam HD. La porta RJ-45 può essere aggiunta tramite un dongle opzionale USB to LAN. La tastiera full size retroilluminata integra un touchpad in vetro che supporta le gesture di Windows 10 e il lettore di impronte digitali compatibile con la funzionalità Windows Hello.

Gli altoparlanti stereo ASUS SonicMaster, progettati in collaborazione con Harman Kardon, sono alimentati da un amplificatore a due canali che fornisce un suono surround di qualità cinematografica privo di distorsioni. Una serie di microfoni permette invece di utilizzare l’assistente personale Cortana mediante il riconoscimento vocale. Per sfruttare Windows Ink è invece necessario acquistare a parte la stilo ASUS Pen, in grado di rilevare 1.024 livelli di pressione. La batteria da 57 Wh offre un’autonomia fino a 13 ore e supporta la ricarica rapida (60% in soli 49 minuti) con l’alimentatore USB Type-C da 65 Watt in dotazione.

Lo ZenBook Flip 14 sarà disponibile nelle prossime settimane a partire da un prezzo di 799,00 euro. ASUS comunicherà successivamente i prezzi delle varie configurazioni e la data di arrivo nei negozi italiani.