Di Luca Colantuoni, 5 settembre 2017

ASUS ha mostrato all’IFA 2017 di Berlino i nuovi notebook ZenBook e VivoBook equipaggiati con i recenti processori Intel Core di ottava generazione (architettura Kaby Lake Refresh). Il prodotto più interessante è il convertibile ZenBook Flip 15, disponibile in tre varianti, una delle quali (UX561UD) con schermo 4K e scheda video discreta Nvidia. La serie comprende anche i più piccoli ZenBook Flip 14 e ZenBook Flip S.

ASUS ZenBook Flip 15 UX561UD: tutti i dettagli

Il design è uno dei punti di forza dello ZenBook Flip 15 UX561UD. Il convertibile possiede un elegante telaio unibody in alluminio con una particolare finitura superficiale che garantisce la massima resistenza ai graffi. La cerniera che permette di ruotare lo schermo fino a 360 gradi è stata realizzata in lega di acciaio e può supportare oltre 20.000 cicli di apertura/chiusura. Il sofisticato meccanismo “multi-gear” consente di utilizzare le varie modalità (notebook, tablet, tent e stand), mantenendo il display stabile con qualsiasi angolazione. La qualità costruttiva è messa in risalto dai due nuovi colori scelti da ASUS: Pure Silver e Quartz Grey. Il notebook misura 364,6×246,85×21 millimetri e pesa solo 2,1 Kg (batteria inclusa).

Scheda tecnica (↑)

Lo ZenBook Flip 15 UX561UD possiede uno schermo NanoEdge da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) o 4K (3840×2160 pixel), angoli di visione pari a 178 gradi e gamut colore 100% sRGB. Lo spessore ridotto delle cornici ha permesso di ottenere uno screen-to-body ratio del 79% e quindi una maggiore area di visualizzazione, senza incrementare le dimensioni complessive del notebook. Il pannello retroilluminato a LED ha inoltre un rivestimento opaco che riduce la riflessione della luce, offrendo un migliore comfort di utilizzo. I sensori touch sono molto sensibili (possono rilevare un’area di appena 6 millimetri) e rilevano anche un’eventuale stilo (la ASUS Pen deve essere acquistata a parte).

La dotazione hardware comprende processori quad core Intel Core i5-8250U o Core i7-8550U e fino a 16 GB RAM DDR4 a 2.400 MHz. Per quanto riguarda lo storage, ASUS offre tre opzioni: hard disk SATA3 a 5.4000 rpm da 2 TB, SSD SATA3 da 512 GB o SSD PCIe da 512 GB. Invece della GPU Intel UHD Graphics 620 integrata nei processori, gli utenti possono sfruttare la potente scheda video discreta Nvidia GeForce GTX 1050 con 2 GB di memoria GDRR5 dedicati per eseguire giochi e film fino alla risoluzione 4K supportata dallo schermo.

Galleria di immagini: ASUS ZenBook Flip 15, immagini del convertibile

La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11ac 2×2 che permette di raggiungere una velocità di 867 Mbps. Sono inoltre presenti una porta USB 3.1 Type-C compatibile con Thunderbolt 3, due porte USB 3.0 Type-A, card reader SD, jack audio da 3,5 millimetri e uscita HDMI. La tastiera full size ha un tastierino numerico separato e un touchpad preciso che supporta le gesture di Windows 10. Gli altoparlanti stereo da 16 Watt, progettati in collaborazione con Harman Kardon, sono alimentati da un amplificatore a due canali che fornisce un suono surround di qualità cinematografica privo di distorsioni. La videocamera frontale ad infrarossi riconosce il volto dell’utente e permette di effettuare il login in assoluta sicurezza con Windows Hello.

Il modello UX561UA è disponibile solo con schermo full HD e non integra la GPU Nvidia. Il modello UX561UN, invece, integra la scheda video GeForce MX150 con 2 GB di memoria GDDR5. Entrambi hanno una normale webcam, ma l’autenticazione può avvenire tramite il lettore di impronte digitali. Le opzioni di storage sono le stesse del modello UX561UD, ma la capacità massima del disco magnetico è 1 TB e il disco stato solido è solo SATA3. Tutti integrano una batteria a tre celle da 52 Wh.

Lo ZenBook Flip 15 sarà disponibile nelle prossime settimane a partire da un prezzo di 899,00 euro. ASUS comunicherà successivamente i prezzi della singole versioni e la data di arrivo nei negozi italiani.