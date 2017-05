Di Luca Colantuoni, 29 maggio 2017

ASUS ha fatto gli onori di casa al Computex 2017 di Taipei, annunciando cinque nuovi notebook durante l’evento Edge of Beyond del 29 maggio. Il prodotto più interessante tra quelli presentati è senza dubbio lo ZenBook Flip S, definito come il convertibile più sottile del mondo. Lo spessore molto ridotto (10,9 millimetri) non è tuttavia l’unica caratteristica di rilievo, in quanto ASUS ha realizzato un dispositivo con un’elevata qualità costruttiva, una dotazione hardware di primo livello e alcune interessanti soluzioni che offrono il massimo in termini di ergonomia, efficienza energetica e sicurezza per gli utenti aziendali.

ASUS ZenBook Flip S: tutti i dettagli

Lo ZenBook Flip S è stato forgiato da un unico blocco di metallo. ASUS ha scelto una lega di alluminio 6013, utilizzata comunemente nelle industrie aeronautiche e automotive, che ha permesso di incrementare la resistenza del 50% rispetto al più diffuso alluminio 6063, riducendo allo stesso tempo il peso (1,1 Kg). Il procedimento ha richiesto 40 passi e il design ultra-slim è stato evidenziato con lati tagliati a diamante. I bordi della tastiera del modello Royal Blu sono in colore oro, applicato mediante un processo di anodizzazione in due fasi. L’altro colore è Smoky Grey.

La cerniera in acciaio ErgoLift, testata per 20.000 cicli di apertura/chiusura, permette di ruotare lo schermo fino a 360 gradi e integra un meccanismo che inclina la tastiera full-size retroilluminata di 1,5 gradi, quando lo schermo è aperto oltre i 135 gradi. In questo modo la digitazione avviene con la massima comodità. Altra novità è il display NanoEdge con cornici laterali spesse solo 6,11 millimetri e screen-to-body ratio dell’80%.

Scheda tecnica (↑)

Lo ZenBook Flip S possiede uno schermo multitouch da 13,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass, con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) o 4K (3840×2160 pixel), angolo di visione pari a 178 gradi e gamut colore del 100% sRGB. ASUS ha implementato diverse tecnologie per offrire la migliore esperienza di visualizzazione. Eye Care riduce la luce blu fino al 30%, TruVivid incrementa la luminosità e riduce i riflessi, Tru2Life analizza i pixel video in ogni frame, aumentando dinamicamente luminosità, contrasto e livello del nero.

La dotazione hardware comprende i processori dual core Intel Core i5-7200U a 2,5 GHz o Core i7-7500U a 2,7 GHz, GPU integrata Intel HD Graphics 620, 8 o 16 GB GB di RAM LPDDR3 a 2.133 MHz e SSD SATA3 da 256/512 GB o PCIe 3.0 x4 da 1 TB. I test pubblicati da ASUS mostrano prestazioni superiori a quelle di Apple MacBook, HP Spectre x360 e Dell XPS 13. Considerato lo spessore ridotto del convertibile, il produttore ha progettato un nuovo sistema di raffreddamento con una ventola in cristalli liquidi e polimero, abbinata ad una camera di vapore che consentono di espellere rapidamente il calore.

Il touchpad, ricoperto dal vetro, supporta gesture fino a quattro dita in Windows 10 (Pro/Home) e la scrittura a mano libera. L’utente può sfruttare anche la ASUS Pen (opzionale) per disegnare sullo schermo (Windows Ink) e il lettore di impronte digitali sul lato sinistro per effettuare il login tramite Windows Hello. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti due altoparlanti ASUS SonicMaster Premium con amplificatori dedicati (certificati Harman Kardon), una webcam VGA, il jack da 3,5 millimetri, due porte USB 3.1 Type-C e una batteria da 39 Wh che offre un’autonomia fino a 11,5 ore e supporta la ricarica rapida (60% in 49 minuti).

Lo ZenBook Flip S sarò disponibile a settembre ad un prezzo base di 1.099 dollari. Non è noto se e quando verrà distribuito anche in Italia. Gli utenti troveranno nella confezione una custodia in pelle nera e il Mini Dock che, quando collegato alla porta USB Type-C, aggiunge un’altra porta USB 3.1 Type-C, una porta USB 3.0 Type-A, un card reader 3-in-1, un porta RJ-45, uscite VGA e HDMI.