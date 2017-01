Di Luca Colantuoni, 19 gennaio 2017

ASUS ha mostrato numerosi prodotti al recente CES 2017 di Las Vegas. Uno di essi è il nuovo ZenBook UX330UA, il modello più sottile tra quelli appartenenti alla popolare famiglia di ultraportatili. Il notebook possiede molte caratteristiche di pregio, come il leggero telaio in metallo e lo spettacolare display Quad HD+. Il produttore taiwanese non ha però trascurato le prestazioni e l’autonomia, integrando un processore Intel Core basato sull’architettura Kaby Lake che offre un’elevata efficienza energetica.

ASUS ZenBook UX330UA: tutti dettagli

Lo ZenBook UX330UA possiede un telaio unibody in alluminio, un materiale che offre robustezza ed eleganza allo stesso tempo. La realizzazione dello chassis ha richiesto numerosi fasi di produzione che hanno permesso di ottenere un design esteticamente gradevole con una finitura a cerchi concentrici (spun-metal) di ispirazione Zen per la cover in metallo satinato, disponibile nei colori Gold Rose e Quartz Grey. Grazie all’alluminio, ASUS ha ridotto il peso a soli 1,2 Kg e lo spessore ad appena 13,5 millimetri.

Scheda tecnica (↑)

Lo ZenBook UX330UA possiede uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione Quad HD+ (3200×1800 pixel, 276 ppi) e trattamento antiriflesso. Il pannello IPS offre un elevato angolo di visione (178 gradi) e una gamma cromatica molto ampia (72% NTSC, 100% sRGB e 100% Adobe RGB). L’utente vedrà quindi immagini e video da qualsiasi posizione e con colori più vivaci rispetto ad un display standard. La tecnologia ASUS Splendid consente di scegliere temperatura colore, luminosità e contrasto in base al contenuto visualizzato. Oltre alle tre modalità preimpostate è disponibile anche una modalità manuale. La tecnologia ASUS Tru2Life Video, invece, analizza e ottimizza ciascun pixel presente in ogni fotogramma per migliorare contrasto, nitidezza e omogeneità nella riproduzione video. Infine, la tecnologia ASUS Eye Care riduce l’emissione della luce blu fino al 30%, in modo da non affaticare la vista, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Il notebook integra un processore Intel Core i7-7500U a 2,7 GHz con GPU HD Graphics (architettura Kaby Lake a 14 nanometri), affiancato da 8 GB di RAM LPDDR3 e un SSD SATA3 da 512 GB in formato M.2. La dotazione hardware comprende inoltre una webcam HD a 720p, due porte USB 3.0, una porta USB Type-C, uscita HDMI, card reader SD/SDHC e jack audio da 3,5 millimetri. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. La tastiera retroilluminata offre una digitazione confortevole anche in ambienti con poca luce, mentre il touchpad, più ampio rispetto alla media, assicura tocchi precisi grazie al rivestimento in vetro e supporta le gesture multi-touch di Windows 10. Il touch incorpora anche un lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello.

Lo ZenBook UX330UA integra un sistema audio con due altoparlanti frontali da 2 Watt. La tecnologia ASUS SonicMaster, sviluppata in collaborazione con Harman Kardon, consente di ottenere un suono cristallino senza distorsioni. Il software AudioWizard, molto facile da usare, permette di scegliere tra cinque preselezioni ottimizzate per diverse sorgenti audio. La batteria ai polimeri di litio da 57 Wh garantisce un’autonomia fino a 12 ore. La capacità originale viene mantenuta anche dopo centinaia di cicli di ricarica. Le dimensioni del notebook sono 221,5x323x13,5 millimetri. Il sistema operativo installato è Windows 10 Home/Pro.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo notebook di ASUS può essere già acquistato sullo store online del produttore taiwanese ad un prezzo di 1.399 euro IVA inclusa con spedizione gratuita. Gli utenti possono cercare lo ZenBook UX330UA anche nei negozi specializzati e nelle grandi catene dell’elettronica di consumo. I prezzi più bassi si trovano su Amazon. Al momento il modello color oro costa circa 1.120 euro, mentre quello di colore grigio è disponibile a circa 1.135 euro. È probabile che i prezzi si abbasseranno nelle prossime settimane, quindi chi non ha fretta può attendere condizioni economiche più favorevoli.