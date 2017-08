Di Luca Colantuoni, 18 agosto 2017

Il 17 agosto 2017 ASUS ha presentato sei nuovi smartphone Android della serie ZenFone 4, tutti dotati di doppia fotocamera e caratterizzati da un’elevata qualità costruttiva. Il più interessante del gruppo è lo ZenFone 4 Pro, in quanto eredita e migliora ulteriormente il design e le specifiche di due modelli della precedente generazione, ovvero lo ZenFone Zoom S e lo ZenFone 3 Deluxe. Il motto “We love photo” scelto da ASUS indica chiaramente l’intenzione di fornire un dispositivo che può competere con le DSLR più economiche.

ASUS ZenFone 4 Pro: tutti i dettagli

Dual camera con zoom ottico 2x (↑)

Lo ZenFone 4 Pro è il primo smartphone al mondo con tre sensori Sony di fascia alta. Per le due fotocamere del modulo posteriore sono stati scelti i sensori IMX362 da 12 megapixel e IMX351 da 16 megapixel, mentre la fotocamera frontale integra un sensore IMX319 da 8 megapixel. Le specifiche della fotocamera principale da 12 megapixel (sei lenti, apertura f/1.7 e lunghezza focale di 25 millimetri), abbinate alla stabilizzazione ottica ed elettronica, al sistema TriTech+ (autofocus PDAF, laser e subject-tracking) e al sensore per la correzione dei colori RGB, permettono di ottenere immagini nitide in qualsiasi condizione di illuminazione e video a risoluzione 4K con un elevato livello di dettaglio.

Gli utenti più esperti possono utilizzare le numerose modalità di scatto PixelMaster 4.0 (panorama, slow motion, time lapse, GIF animation e beauty), oltre al formato RAW e alle impostazioni manuali che consentono di scegliere la sensibilità ISO, l’esposizione, il bilanciamento del bianco e la velocità dell’otturatore. Grazie alla fotocamera secondaria da 16 megapixel con apertura f/2.6, lunghezza focale di 50 millimetri e zoom ottico 2x è possibile applicare il noto effetto bokeh e mettere a fuoco il soggetto in primo piano (Portrait Mode). La fotocamera frontale da 8 megapixel con apertura f/1.9, autofocus PDAF e obiettivo grandangolare permette di scattare selfie (normali e panoramici) e di applicare la tecnologia Beauty anche durante i live streaming.

Lo ZenFone 4 Pro possiede un design a “sandwich”: il telaio unibody in alluminio è inserito tra il vetro 2.5D frontale e quello posteriore, entrambi resistenti ai graffi (Gorilla Glass). I bordi tagliati con il diamante conferiscono un aspetto lussuoso. Le cornici laterali sono molto ridotte (2,1 millimetri), ma quelle superiori e inferiori hanno uno spessore importante. ASUS ha quindi preferito puntare sul comprato fotografico, evitando la moda del “full screen”. Dimensioni e peso dello smartphone sono 156,9×75,6×7,6 millimetri e 175 grammi, rispettivamente. Due i colori disponibili al lancio: Moonlight White e Pure Black.

Scheda tecnica (↑)

Lo ZenFone 4 Pro possiede uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra un processore Snapdragon 835, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 12 (600/100 Mbps) con supporto dual SIM (slot ibrido). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C, il jack da 3,5 millimetri e la radio FM.

Lo smartphone integra due altoparlanti e tre microfoni per la cancellazione del rumore. Lo ZenFone 4 Pro offre un audio Hi-Fi a 192kHz/24bit privo di distorsioni anche a volume elevato, grazie all’amplificatore dedicato. La tecnologia DTS Headphone:X fornisce un suono surround virtuale a 7.1 canali attraverso gli auricolari in dotazione. La batteria da 3.600 mAh supporta la ricarica rapida BoostMaster (due ore di chiamate in 5 minuti) e offre fino a 17 ore di navigazione web. Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia ZenUI 4.0. ASUS ha promesso l’aggiornamento ad Android 8.0 O dalla seconda metà del 2018.

Lo ZenFone 4 Pro sarà disponibile nelle prossime settimane, ma il produttore non ha ancora comunicato in quali paesi potrà essere acquistato. Il prezzo dello smartphone è 599,00 dollari.