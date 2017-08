Di Luca Colantuoni, 28 agosto 2017

ASUS ha recentemente presentato sei nuovi smartphone Android della serie ZenFone 4, tutti dotati di doppia fotocamera e caratterizzati da un’elevata qualità costruttiva. Uno dei modelli più interessanti è lo ZenFone 4 Selfie Pro, un dispositivo di fascia media che offre la possibilità di scattare selfie e “wefie” di elevata qualità, grazie alla dual camera frontale. Lo smartphone possiede anche un elegante design e uno spessore molto ridotto.

ASUS ZenFone 4 Selfie Pro: tutti i dettagli

Selfie camera (↑)

La caratteristica migliore dello ZenFone 4 Selfie Pro è sicuramente la doppia fotocamera frontale. ASUS ha scelto un sensore Sony IMX362 da 12 megapixel (lo stesso dello ZenFone 4 Pro) e un obiettivo con sei lenti, apertura f/1.8, lunghezza focale di 25 millimetri e campo visivo di 83 gradi per la fotocamera principale. La tecnologia DuoPixel, che prevede l’uso di due fotodiodi per ogni pixel, permette di combinare due scatti da 12 megapixel e ottenere un’unica immagine da 24 megapixel. La fotocamera secondaria ha invece un sensore OmniVision 5670 da 5 megapixel con apertura f/2.2 e lunghezza focale di 12 millimetri. L’obiettivo grandangolare (120 gradi) consente di scattare selfie di gruppo, chiamati “wefie” da ASUS, includendo un’ampia porzione delle sfondo.

Non manca ovviamente il supporto per la tecnologia HDR e varie modalità di scatto, tra cui i panorami a 270 gradi e i ritratti, ottenuti con l’effetto bokeh. Sono inoltre presenti il flash LED e le funzionalità che eliminano i difetti delle pelle, anche durante un live streaming. La fotocamera posteriore è identica a quella dello ZenFone 4 Pro, quindi ci sono un sensore Sony IMX351 da 16 megapixel, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash LED. L’utente può usare la modalità di scatto manuale e salvare le foto in formato RAW. Entrambe le fotocamere possono registrare video 4K, sfruttando la stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS).

Lo ZenFone 4 Selfie Pro possiede un telaio unibody in alluminio realizzato mediante la Nano Molding Technology (NMT). Lo smartphone ha un design piuttosto elegante, grazie ad alcuni dettagli (come quello intorno alla fotocamera posteriore) smussati a diamante che riflettono la luce. Gli utenti potranno scegliere tre colorazioni: Rouge Red, Sunlight Gold e Deepsea Black. Oltre all’estetica, ASUS ha curato anche la maneggevolezza del dispositivo, in quanto lo spessore di appena 6,85 millimetri permette di impugnarlo saldamente con una sola mano, nonostante l’ampio display.

Scheda tecnica (↑)

Lo ZenFone 4 Selfie Pro ha un display AMOLED da 5,5 pollici, protetto dal Gorilla Glass 2.5D, con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e cornici laterali spesse solo 1,7 millimetri. Il rivestimento oleofobico evita la permanenza di impronte e macchie sul vetro, mentre un filtro riduce l’emissione della luce blu e consente una visione più rilassante per gli occhi, soprattutto in assenza di illuminazione.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone 4 Selfie Pro, immagini

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Lo slot ibrido può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM e la microSD. Il lettore di impronte digitali permette di sbloccare lo smartphone in 0,2 secondi, mentre gli altoparlanti a cinque magneti con amplificatore dedicato offrono un audio Hi-Fi a 192kHz/24bit. Sono inoltre presenti il jack da 3,5 millimetri, la porta micro USB, la radio FM e il tradizionale bundle di sensori (accelerometro, giroscopio, bussola, prossimità e luce ambientale). La batteria da 3.000 mAh supporta la ricarica rapida con l’alimentatore da 10 Watt (5V/2A) in dotazione. Il sistema operativo installato è Android Nougat con interfaccia ZenUI 4.0.

Lo ZenFone 4 Selfie Pro sarà disponibile nelle prossime settimane ad un prezzo consigliato di 379,00 dollari. ASUS non ha comunicato se e quando verrà distribuito anche in Europa.