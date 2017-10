ASUS ZenFone 4 (ZE554KL)

Di Luca Colantuoni, 12 ottobre 2017

Il 17 agosto 2017 ASUS ha presentato sei nuovi smartphone Android della serie ZenFone 4, tutti dotati di doppia fotocamera e caratterizzati da un’elevata qualità costruttiva. Durante un evento organizzato a Roma il 21 settembre, il produttore taiwanese ha annunciato la loro disponibilità anche in Italia. Chi cerca un buon smartphone di fascia media e non ha il budget necessario per acquistare il top di gamma può scegliere lo ZenFone 4 (ZE554KL).

ASUS ZenFone 4: tutti i dettagli

Dual camera (↑)

Come per gli altri modelli della serie, il punto di forza dello ZenFone 4 è ovviamente la doppia fotocamera posteriore. ASUS ha scelto per quella principale un sensore Sony IMX362 da 12 megapixel e un obiettivo con sei lenti e apertura f/1.8 che permettono di scattare foto quasi perfette anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie all’autofocus a rilevamento di fase basato sulla tecnologia Dual Pixel e alla funzionalità di tracciamento del soggetto si possono ottenere immagini nitide e prive di sfocature. La stabilizzazione elettronica a tre assi e ottica a quattro assi compensa i movimenti ed elimina i tremolii durante lo scatto e la registrazione dei video (fino a 4K/30fps).

Sono supportati inoltre la modalità HDR Pro e altre funzionalità sempre più diffuse nel settore mobile, tra cui time lapse, slow motion e panorama. Gli utenti più esperti possono impostare manualmente i parametri di scatto (sensibilità ISO, velocità dell’otturatore, bilanciamento del bianco, esposizione, messa a fuoco), scegliere la modalità Ritratto e salvare le foto in formato RAW, opzioni in passato offerte solo dalle reflex digitali (DSLR). La fotocamera secondaria ha una risoluzione di 8 megapixel e un obiettivo grandangolare (120 gradi) con lunghezza focale di 12 millimetri, utile soprattutto nelle foto di gruppo.

La fotocamera frontale integra un sensore da 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0, lunghezza focale di 24 millimetri e campo visivo di 84 gradi. La funzionalità SelfieMaster consente di eliminare i difetti della pelle nelle foto e in tempo reale durante la trasmissione dei video in streaming.

Lo ZenFone 4 possiede un telaio unibody in alluminio realizzato con la tecnologia Nano Molding (NMT) che ha permesso di ottenere uno smartphone sottile (7,5 millimetri) e leggero (165 grammi). Sia la parte anteriore che la parte posteriore sono protette dal vetro Gorilla Glass che, oltre ad essere gradevole esteticamente, offre anche una buona resistenza ai graffi. Lo spessore delle cornici superiore e inferiore è abbastanza evidente, ma quelle laterali sono ridotte al minimo (2,1 millimetri).

Galleria di immagini: ASUS ZenFone 4 (ZE554KL), immagini

Scheda tecnica (↑)

Lo ZenFone 4 possiede uno schermo Super IPS+ da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), luminosità di 600 nit e filtro per la luce blu. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 630, 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 13/12 (600/150 Mbps) con supporto dual SIM.

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il classico bundle di sensori (accelerometro, bussola, giroscopio, luminosità, prossimità, effetto Hall). Lo smartphone integra altoparlanti stereo, due microfoni a soppressione di rumore e un amplificatore che permette di ottenere un audio in alta risoluzione (24bit/192kHz). La batteria da 3.300 mAh (non rimovibile) offre un’autonomia fino a 30 ore in conversazione, 18 ore in navigazione WiFi e 23 giorni in standby. Utilizzando l’alimentatore in dotazione è possibile avere due ore di autonomia con una ricarica di 5 minuti e raggiungere il 50% in 36 minuti. Il sistema operativo è Android Nougat con interfaccia Zen UI 4.0.

Lo ZenFone 4 è disponibile in Italia nella colorazione Midnight Black ad un prezzo consigliato di 499,00 euro IVA inclusa. Lo stesso smartphone viene offerto in altri paesi anche con processore Snapdragon 660, 6 GB di RAM e nelle colorazioni Moonlight White e Mint Green.