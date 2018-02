ASUS ZenFone 5 Lite

Di Luca Colantuoni, 28 febbraio 2018

ASUS ha virtualmente chiuso il Mobile World Congress 2018 di Barcellona con l’annuncio della nuova serie ZenFone 5. Il produttore taiwanese ha presentato tre modelli, due con schermo 19:9 (ZenFone 5Z e ZenFone 5) e uno con schermo 18:9, ovvero lo ZenFone 5 Lite, smartphone di fascia medio-bassa con alcune interessanti caratteristiche, come le quattro fotocamere che permettono agli utenti di sfoggiare la loro creatività, utilizzando le numerose funzionalità disponibili.

ASUS ZenFone 5Z: tutti i dettagli

A differenza degli ZenFone 5 e 5Z, lo ZenFone 5 Lite possiede un design più tradizionale e simile a quello dello ZenFone Max Plus (M1). Niente “tacca” quindi, ma un normale schermo IPS con angoli arrotondati e rapporto di aspetto 18:9. Grazie allo spessore ridotto delle cornici (quelle laterali misurano solo 1,79 millimetri) e allo spostamento sul retro del lettore di impronte digitali, ASUS ha incrementato lo screen-to-body ratio fino all’80,3%, mantenendo un ingombro simile ad uno smartphone da 5,5 pollici. L’ampia area di visualizzazione può essere sfruttata per mostrare due app affiancate o per il live streaming a due persone.

Nonostante sia il modello entry level della serie, il produttore taiwanese ha comunque scelto materiali pregiati per il telaio. Il frame in alluminio è stato realizzato con una particolare tecnica (laser NCVM) che enfatizza l’elegante design, mentre entrambi i lati sono rivestiti da un pannello in vetro 2.5D che aggiunge un tocco lussuoso.

Lo ZenFone 5 Lite possiede uno schermo IPS da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e filtro per la luce blu che riduce l’affaticamento della vista durante l’uso in condizioni di scarsa illuminazione. ASUS offre due versioni dello smartphone, ma al momento non sono noti i paesi in cui verranno distribuite. La più interessante include un processore octa core Snapdragon 630, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4 e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Gli utenti potranno acquistare anche il modello con processore octa core Snapdragon 430 e 3 o 4 GB di RAM LPDDR3.

La peculiarità dello ZenFone 5 Lite sono le quattro fotocamere. Per la dual camera posteriore sono stati scelti un sensore principale da 16 megapixel abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.2 e uno secondario da 8 megapixel abbinato ad un’ottica grandangolare (120 gradi). Tra le tecnologie supportate ci sono la stabilizzazione elettronica, l’autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e la registrazione video a risoluzione 4K (solo per il modello con Snapdragon 630). È possibile utilizzare diverse modalità: automatica, manuale, panorama, time lapse, slow motion e GIF animate.

La fotocamera secondaria frontale è identica a quella posteriore, mentre il sensore principale è un Sony IMX376 da 20 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0. La funzionalità BeautyLive permette di rimuovere le imperfezioni e modificare la tonalità della pelle in tempo reale durante il live streaming sui social network, oltre che nelle foto e nei video. Disponibile anche la popolare modalità ritratto (effetto bokeh) che evidenza il soggetto in primo piano. ASUS sottolinea che ognuna delle quattro fotocamere può essere usata in maniera indipendente, dando agli utenti la piena libertà di scelta.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone 5 Lite, immagini dello smartphone

La connettività è garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11ac (modello con Snapdragon 630) o 802.11b/g/n (modello con Snapdragon 430), Bluetooth 4.1, NFC, GPS e LTE Cat. 13 (Snapdragon 630) o Cat. 4 (Snapdragon 430). Il triple slot consente di inserire contemporaneamente due nano SIM e la microSD. Sono inoltre presenti la radio FM, la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e due microfoni con tecnologia di riduzione del rumore. La batteria ha una capacità di 3.300 mAh e offre un’autonomia fino a 30 ore in conversazione. Per sbloccare lo smartphone è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali oppure il riconoscimento facciale. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia ZenUI 4. L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo con ZenUI 5 verrà rilasciato nel corso del terzo trimestre.

Lo ZenFone 5 Lite sarà in vendita dal mese di marzo. Tre i colori disponibili al lancio: Midnight Black, Rouge Red e Moonlight White. ASUS non ha ancora comunicato il prezzo.