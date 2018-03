Di Cristiano Ghidotti, 1 marzo 2014

BlackBerry Q20 è uno smartphone presentato in occasione dell’evento Mobile World Congress 2014 andato in scena a Barcellona, equipaggiato con il sistema operativo BlackBerry OS 10. La scheda tecnica vede la presenza di un display da 3,5 pollici touchscreen posizionato sopra una tastiera fisica full QWERTY, un’accoppiata che richiama inevitabilmente alla memoria il design dei dispositivi che hanno reso celebre il produttore canadese. Non mancano il trackpad, i tasti funzione per interagire con le applicazioni e la fotocamera frontale, utile sia per le videochiamate che per gli autoscatti.