Di Cristiano Ghidotti, 29 giugno 2017

Canon EOS 200D è una reflex entry level, adatta dunque a chi desidera avvicinarsi a questa categoria di fotocamere, sperimentando così una maggiore libertà d’azione in fase di scatto rispetto a quanto solitamente offerto dai dispositivi compatti o dagli smartphone in mobilità. Un primo approccio a un concetto “serio” di fotografia, dove all’utente viene concesso di agire nel dettaglio su ogni parametro in fase di configurazione della macchina: dall’apertura del diaframma al tempo di otturazione.

Canon EOS 200D: tutti i dettagli

È a tutti gli effetti una reflex, ma l’ingombro è ridotto, il che facilita l’utente nel prendere confidenza con questo tipo di apparecchi. Le dimensioni del corpo macchina sono pari a 122,4×92,6×69,8 mm, mentre il peso si attesta a 453,456 grammi (incluse batteria e scheda di memoria), a seconda della colorazione. In fase di acquisto, infatti, è possibile scegliere tra la versione nera, quella bianca e quella argento. La resistenza del telaio alle sollecitazioni è garantita dall’impiego di lega di alluminio e resina in policarbonato con fibra di vetro, mentre per la parte esterna sono state utilizzate resina in policarbonato con fibra di vetro e fibra conduttiva speciale.

Scheda tecnica (↑)

Il sensore CMOS da 24,2 megapixel in formato APS-C (22,3×14,9 mm) è affiancato dal processore DIGIC 7 (lo stesso del modello EOS 6D Mark II) per offrire prestazioni adeguate nelle situazioni di scarsa illuminazione (sensibilità ISO da 100 a 25.600, estendibile fino a 51.200) e per immortalare i soggetti in rapido movimento, con la modalità raffica che arriva a 5 fps.

Tutto è votato alla facilità di utilizzo, a partire dal layout dei comandi, semplificato rispetto alle alternative di fascia alta. Non mancano poi tutorial da consultare direttamente sullo schermo e guide passo passo con suggerimenti e consigli. La messa a fuoco è gestita dalla tecnologia Dual Pixel CMOS AF e sul retro trova posto un display LCD touchscreen orientabile con diagonale pari a 3 pollici (1.040.000 punti), da sfruttare anche in modalità Live View e per la registrazione video in formato Full HD a 60 fps (MP4 o MOV), anche timelapse. Ovviamente, le operazioni di scatto possono essere gestite tramite il mirino ottico, attraverso il quale agire sul sistema autofocus a 9 punti. Completano la dotazione tecnica il flash integrato e la batteria LP-E17 che offre un’autonomia sufficiente per realizzare fino a 650 scatti con una sola ricarica.

Per quanto riguarda le ottiche è assicurata la piena compatibilità con tutti gli obiettivi dotati di attacco EF/EF-S. Si ricorda che, trattandosi di un sensore APS-C, la lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm va calcolata moltiplicando per un fattore pari a 1,6 quella indicata. Non mancano poi i moduli per la connettività: WiFi con supporto NFC e Bluetooth a basso consumo energetico, così da poter gestire l’interazione con i dispositivi mobile (smartphone e tablet, Android e iOS), per lo scambio dei file in modalità wireless e per il controllo remoto. I file vengono salvati su schede SD, SDHC e SDXC (UHS Speed Class 1 compatibili).

Trattandosi di una reflex entry level, sono presenti filtri ed effetti creativi applicabili sia alle immagini che ai filmati, così da semplificare la vita dell’utente e non costringerlo a ricorrere ai più tradizionali strumenti di post-produzione.

Scatti di prova (↑)

Nella galleria allegata di seguito è possibile osservare alcuni scatti di prova realizzati con la fotocamera, estrapolati dalla pagina del prodotto sul sito ufficiale.

Prezzo e disponibilità (↑)

È possibile acquistare EOS 200D attraverso lo store Canon al prezzo di 739,99 euro, con la consegna delle prime unità prevista a partire dal 20 luglio 2017. In alternativa è possibile tenere controllato il catalogo del produttore sull’e-commerce di Amazon per approfittare di sconti e promozioni.