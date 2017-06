Di Cristiano Ghidotti, 29 giugno 2017

La nuova Canon EOS 6D Mark II è una reflex indirizzata sia ai fotografi appassionati che desiderano un’ampia libertà d’azione e performance elevate, sia ai professionisti che cercano un secondo corpo macchina dalle dimensioni non eccessive da portare sempre con sé. Il suo principale punto di forza è costituito dalla versatilità, grazie alla dotazione di tecnologie che permettono di esprimere al massimo la propria creatività.

Canon EOS 6D Mark II: tutti i dettagli

Dal punto di vista del design, EOS 6D Mark II rispetta gli standard tipici del segmento reflex. Il telaio è realizzato in lega di alluminio e resina in policarbonato con fibra di vetro, mentre il corpo è in resina e policarbonato con fibra a conduzione speciale, con alcune parti ottenute dalla lavorazione di resina in policarbonato con fibra di vetro. Il tutto in un corpo macchina dalle dimensioni pari a 144×110,5×74,8 mm e con un peso che si attesta a 765 grammi (batteria e scheda di memoria incluse). La fotocamera, stando a quanto dichiara il produttore, è resistente alla polvere e all’acqua. Il layout dei comandi è quello classico del catalogo Canon, con un piccolo display posizionato nella parte superiore che mostra le impostazioni di scatto principali.

Scheda tecnica (↑)

Il cuore pulsante della fotocamera è costituito dal sensore CMOS da 26,2 megapixel in formato full frame, affiancato dal processore DIGIC 7 per l’elaborazione delle immagini. Un’accoppiata che garantisce la gestione degli scatti senza compromessi anche nelle situazioni di luce meno favorevole, potendo raggiungere una sensibilità ISO nativa da 100 a 40.000 (espandibile fino a 102.400).

A questo si aggiunge il sistema autofocus a 45 punti (tutti a croce) personalizzabile per un tracking preciso dei soggetti, anche quelli in rapido movimento come ad esempio avviene nella fotografia sportiva, grazie anche alla tecnologia Dual Pixel CMOS AF per l’inseguimento. È in questi casi che torna particolarmente utile la raffica da 6,5 fps che aiuta a catturare il momento giusto.

Si tratta inoltre della prima fotocamera full frame della linea EOS dotata di stabilizzazione integrata a 5 assi per la riduzione delle vibrazioni durante le riprese. Sul retro trova posto un display LCD da 7,7 cm touchscreen che consente di modificare in modo rapido la messa a fuoco, da utilizzare anche in Live View durante la fase di scatto in alternativa al mirino ottico con copertura del 98% circa dell’area inquadrata.

Restando in tema, la registrazione video supporta il formato Full HD (60 fps, MP4 o MOV), con la possibilità di realizzare filmati in modalità timelapse a risoluzione 4K con intervallometro per semplificare sia la fase di acquisizione sia quella successiva di post-produzione. La velocità dell’otturatore varia da 1/4000 s a 30 s. I file possono essere salvati su SD, SDHC e SDXC (UHS-I). La batteria in dotazione è il modello LP-E6N che fornisce un’autonomia tra 1.100 e 1.200 scatti a seconda della temperatura.

Completano la scheda tecnica i moduli dedicati alla connettività: WiFi (2,4 GHz, con supporto NFC) e Bluetooth 4.1 utili al controllo remoto e alla condivisione rapida dei file, mentre il GPS può essere attivato per la geolocalizzazione automatica dei contenuti. Non mancano nemmeno un’uscita video HDMI di tipo e un mini-jack stereo da 3,5 mm per il collegamento di un microfono esterno. Per quanto riguarda le ottiche, infine, la fotocamera è compatibile con tutti gli obiettivi dotati di attacco EF (tranne EF-S ed EF-M).

Prezzo e disponibilità (↑)

La nuova EOS 6D Mark II arriverà sul mercato europeo, Italia compresa, alla fine del mese di luglio. Ufficialmente sarà possibile acquistarla al prezzo di 2.189,99 euro per il solo corpo macchina. È comunque possibile tenere d’occhio lo store online di Canon su Amazon per usufruire di sconti e promozioni, nonché approfittare dei cash back che il produttore lancia periodicamente su una parte del proprio catalogo.