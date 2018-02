Di Cristiano Ghidotti, 26 febbraio 2018

New entry nel catalogo mirrorless: il modello Canon EOS M50 è pensato per tutti coloro i quali desiderano sperimentare le potenzialità di questa categoria, in grado di conquistare sempre più consensi sia tra gli appassionati sia tra i professionisti, grazie alla capacità di unire prestazioni avanzate a un corpo macchina dalle dimensioni compatte, senza dimenticare la possibilità di cambiare obiettivo a seconda della scena ottenendo così sempre il massimo da ogni situazione.

Canon EOS M50: tutti i dettagli

Il design della EOS M50 è esattamente ciò che ci si aspetta da una mirrorless: rappresenta l’anello di congiunzione tra una compatta e una reflex. Canon ha scelto di adottare soluzioni volte a semplificare il più possibile le sessioni di scatto, come nel caso del mirino elettronico centrale (OLED da 0,39 pollici, risoluzione 2.360.000 punti con copertura del 100% circa) o del display touchscreen orientabile (LCD da 3 pollici, risoluzione 1.040.000 punti, copertura del 100% circa) che facilita le riprese da ogni angolazione, a mano libera oppure su un cavalletto.

Lo schermo può inoltre ruotare fino a 180 gradi permettendo così di controllare la composizione dei selfie. A questo si aggiunge la funzione Touch and Drag AF per la regolazione del punto di messa a fuoco senza staccare l’occhio dal mirino. Dal punto di vista del look, oltre alla classica colorazione nera è possibile scegliere una tinta bianca per l’intero corpo macchina, impugnatura compresa. Le dimensioni sono pari a 116,3×88,1×58,7 mm e il peso si attesta a 387-390 grammi (a seconda della versione) incluse batteria e scheda di memoria.

Scheda tecnica (↑)

L’acquisizione delle immagini è affidata al sensore CMOS da 24,1 megapixel in formato APS-C che lavora in accoppiata con il processore DIGIC 8 per offrire performance che arrivano a 10 fps in modalità raffica, una caratteristica particolarmente utile per chi desidera cimentarsi con la fotografia sportiva.

La mirrorless è poi in grado di registrare video a risoluzione 4K e di arrivare a 120 fps per dar vita a suggestivi slow motion, accettando però di scendere a 720p con la definizione. La sensibilità ISO si estende a 25.600, un valore elevato per le riprese nelle situazioni più complicate in termini di illuminazione.

La connettività è garantita dalla presenza dei moduli WiFi e Bluetooth grazie ai quali è possibile trasferire rapidamente in modalità wireless i file ai dispositivi mobile: basta scaricare l’applicazione gratuita Canon Camera Connect per smartphone e tablet Android e iOS. La comunicazione avviene a basso consumo energetico, così da non compromettere la durata della batteria, anche quando la fotocamera è in standby.

Per quanto riguarda il parco ottiche, la fotocamera è compatibile con l’intera gamma EF-M e con gli oltre 80 obiettivi EF ed EF-S ricorrendo all’apposito adattatore EF-EOS M. Il layout dei comandi è votato alla semplicità, come si può apprezzare dall’immagine seguente: pochi pulsanti per l’accesso alle funzioni principali, senza complicazioni.

Massima libertà anche in fase di post-produzione, grazie al supporto per il nuovo formato RAW CR3 a 14 bit. Parecchio utile anche l’introduzione dell’opzione C-RAW che riduce le dimensioni dei file del 30-40% circa rispetto a un RAW standard, con ovvi benefici in termini di archiviazione.

Interessante infine il rilevamento degli occhi che consente un focus automatico laddove più è importante la fotografia: il volto. La potenza di calcolo disponibile con le nuove specifiche tecniche consentono di inseguire dinamicamente l’occhio all’interno del volto, mantenendo perfetta focalizzazione e ottimizzando il ritratto lasciando che il fotografo possa occuparsi di inquadratura, posa e ogni altro dettaglio. Il sistema Dual Pixel CMOS AF per la messa a fuoco dinamica si inserisce pertanto in quel ventaglio di funzioni pensate per la fascia di mercato in cui la nuova mirrorless va ad inserirsi, facilitando l’approccio alla fotografia ed ottimizzandone i risultati grazie all’intelligenza della macchina e delle sue componenti.

Prezzo e disponibilità (↑)

L’arrivo sul mercato italiano della Canon EOS M50 è fissato per l’aprile 2018, al prezzo di 749,99 euro per il kit che include il corpo macchina e l’obiettivo EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM che offre una discreta versatilità, coprendo lunghezze focali dal grandangolo a uno zoom appena accennato. All’interno della confezione anche il tappo per la fotocamera R-F-4, la tracolla EM-200DB, il caricabatterie LC-E12E, il cavo di alimentazione e la batteria LP-12.