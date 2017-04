Di Cristiano Ghidotti, 6 aprile 2017

Piccola, maneggevole, leggera e multifunzionale: la nuova Canon PowerShot SX730 HS è una fotocamera compatta pensata principalmente per soddisfare le esigenze di chi si trova spesso in viaggio e desidera immortalare i momenti da ricordare, ma anche per tutti coloro che vogliono ottenere una buona qualità delle immagini acquisite e dei video registrati, con un ingombro minimo.

PowerShot SX730 HS: tutti i dettagli

Ciò che balza fin da subito all’occhio osservando il prodotto, in termini di design, sono le sue dimensioni estremamente contenute: solo 39,9 mm di spessore (larghezza 110,1 mm, altezza 63,8 mm), il che permette di portare la fotocamera con sé nella tasca dello zaino o dei jeans. Il peso, invece, si attesta intorno ai 300 grammi (batteria e scheda di memoria inclusa).

Il layout dei comandi è quello tipico del segmento delle compatte: nulla di troppo complesso, ma attraverso la ghiera superiore si possono selezionare diverse modalità di scatto, disponendo così di una buona libertà d’azione, sia scegliendo di affidare alla fotocamera la scelta dei parametri che agendovi in modo manuale. Sul retro trova posto un display LCD da 3 pollici orientabile e inclinabile fino a 180 gradi (ideale per gli autoscatti), che facilità l’inquadratura anche nelle posizioni meno comode. Sono due le colorazioni disponibili: nero e argento.

Scheda tecnica (↑)

PowerShot SX730 HS offre senza alcun dubbio una buona soluzione per la fotografia in mobilità: il cuore pulsante è rappresentato dal sensore CMOS da 20,3 megapixel (1/2.3 retroilluminato), affiancato dal processore d’immagine DIGIC 6 con tecnologia iSAPS che arriva a supportare uno scatto continuo in modalità raffica da 5,9 fps.

Il vero punto di forza è però costituito dallo zoom ottico 40x (fino a 80x con sistema ZoomPlus) dell’obiettivo 4,3-172 mm (equivalente 24-960 mm nel 35 mm), che permette di acquisire i più piccoli dettagli di oggetti e soggetti anche dalle lunghe distanze. L’apertura massima del diaframma varia invece da f/3.3 a f/6.9. È nelle situazioni più spinte che entra in azione la tecnologia di stabilizzazione Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 5 assi per eliminare qualsiasi tipo di vibrazione nei video. Restando in tema la registrazione dei filmati, si arriva alla risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) con una fluidità da 60 fps, in formato MP4.

Il sistema di messa a fuoco AiAF (con Face Detection a 9 punti) garantisce invece un autofocus in soli 0,12 secondi e la sensibilità ISO varia da 80 a 1.600 (fino a 3.200 in modalità estesa). Non mancano poi il modulo WiFi (IEEE802.11b/g/n) per collegare la fotocamera direttamente allo smartphone e condividere così rapidamente i contenuti (sui social network, tramite le app di messaggistica istantanea ecc.), così come la modalità Bluetooth per mantenere sempre connessi i due dispositivi, in modo da poter vedere le foto sul telefono in qualsiasi momento e per il controllo remoto via wireless, perfetto ad esempio per i selfie di gruppo. Utilizzando l’app Camera Connect, inoltre, è possibile sincronizzare i dati GPS dello smartphone con le immagini, potendo così contare sulla geolocalizzazione dei contenuti.

L’arrivo sul mercato italiano della nuova PowerShot SX730 HS è fissato per la metà del maggio 2017, al prezzo di 439,99 euro. Nella confezione, oltre ovviamente alla fotocamera, sono inclusi il cinturino da polso WS-800, la batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-13L (con autonomia pari a circa 250 scatti o 355 scatti in modalità eco), il caricabatteria CB-2LHE, il cavo CA e il kit che contiene il manuale dell’utente. La scheda di memoria (SD, SDHC, SDXC) per il salvataggio delle immagini non è inclusa e dev’essere acquistata separatamente. Forniti inoltre i software CameraWindow DC, Map Utility e Image Transfer Utility per la gestione dei file. Di seguito una galleria di immagini che ne mostra il design nel dettaglio.