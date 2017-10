Di Lorenzo Ermigiotti, 30 ottobre 2017

Prendersi cura e vedere crescere piante e ortaggi ha da sempre qualcosa di rilassante e terapeutico per chi vi si dedica per hobby, ma ovviamente non tutti hanno il cosiddetto “pollice verde” o lo spazio in casa per potersi dedicare all’orto.

Per fortuna, nel crescente panorama della home automation è da qualche tempo entrato anche lo Smart Gardening, una tecnologia ancora poco matura ma già molto interessante e che propone soluzioni come Smart Garden 9 della Click & Grow, un vero e proprio orto botanico in miniatura e autosufficiente.

Click & Grow Smart Garden 9 offre tutto l’occorrente per il benessere di una pianta: un vaso con serbatoio per l’acqua, 9 cartucce con un compost ricco di nutrienti contenenti 3 tipi di piante (lattuga, pomodorini e basilico) e delle luci a LED.

Click & Grow Smart Garden 9: Design (↑)

Click & Grow Smart Garden 9 è un prodotto realizzato con cura, a partire dalla scatola stessa, minimalista e in cartone riciclato, con le istruzioni stampate al suo interno (per ridurre lo spreco di carta del libretto delle istruzioni).

Dentro il packaging, oltre alla vasca, 9 capsule di alloggiamento per altrettante cartucce. Queste ultime si agganciano con un clic e vanno poi coperte ciascuna con un coperchio caratterizzato da un foro a forma di U dal quale le piante spunteranno.

Per garantire un effetto serra ideale alla crescita, nel kit sono inclusi anche 9 coperchi trasparenti, che andranno rimossi solo quando i germogli saranno cresciuti abbastanza.

Le luci, infine, si attaccano alla vasca tramite due staffe. Quando le piante sono cresciute a sufficienza, si altre due staffe in dotazione permettono di raddoppiare la distanza della luce dalle foglie evitando che si brucino. L’acqua va inserita attraverso un foro dotato di galleggiante che indica il livello.

Nell’insieme, Smart Garden 9 ha un aspetto moderno che ben si adatta a qualsiasi parte della casa e anche all’ufficio. La versione in prova è bianca, ma è disponibile anche in grigio e beige.

Click & Grow Smart Garden 9: Caratteristiche (↑)

Le caratteristiche tecniche di Click & Grow Smart Garden 9 sono essenziali, limitandosi alla presenza dei succitati LED. Emettono simultaneamente luce bianca e ultravioletta con cicli giornalieri di 16 ore, per garantire che le piante ricevano sempre la giusta quantità di luce.

Basta inserire la spina nella presa di corrente perché a tutto pensi un timer incorporato che parte nel momento stesso in cui arriva la corrente. Trattandosi di LED, il consumo energetico è minimo. Così quello di acqua, che non evapora grazie alla copertura totale della vasca.

Click & Grow Smart Garden 9: Prezzo (↑)

Click & Grow Smart Garden 9 è disponibile in commercio a partire da novembre 2017 al prezzo di €199. Come detto, nella scatola sono presenti già 9 cartucce, ma è possibile comprarne altre dal sito del produttore al costo medio di €10 l’una.

Sono divise fra commestibili (fra cui basilico, salvia, rosmarino, prezzemolo, fragoline di bosco, ecc.) e fiori (lavanda, mimosa, petunia e altre) ma è possibile acquistare anche dei pacchetti a tema come quella per il pesto che contiene tre tipi di erbe differenti per €30.

Click & Grow Smart Garden 9: Recensione (↑)

Click & Grow Smart Garden 9 è stata, per tutto il periodo della prova, in bella mostra sul davanzale interno del soggiorno. Le piante richiedono mediamente dalle 5 alle 8 settimane per crescere del tutto tant’è che, al momento della scrittura di questa recensione, solo la lattuga ha raggiunto la piena maturità ed è pronta per il consumo.

Il sapore è quello che ci si aspetta, ovviamente. Di davvero buono c’è la consapevolezza che nulla di nocivo è stato aggiunto prima della coltura.

Le foglie sono tutte di un verde sano, prive di parassiti o di ingiallimenti di sorta. Il terriccio non emana alcun odore nonostante sia rimasto costantemente umido, a riprova del fatto che questo Smart Garden è ideale per stare nelle quattro mura.

Prima che le cartucce esauriscano del tutto i principi nutritivi al loro interno, il produttore garantisce fino a tre raccolti, ma non è stato possibile verificarlo.

Ci sarebbe anche un’app, ma non è molto funzionale al progetto – nemmeno il produttore la pubblicizza – se non per dei promemoria impostabili manualmente per ricordarsi di aggiungere l’acqua.

A parte un’occasionale aggiunta di acqua – anche dopo un mese – di fatto ci si scorderebbe di avere un piccolo orto in casa, se non fosse per le luci a LED la cui intensità è davvero molto elevata. Per il resto, Click & Grow Smart Garden 9 non dà, forse, la soddisfazione di veder crescere e poi raccogliere i frutti del proprio lavoro, ma si rivela un utilissimo accessorio per chiunque desideri avvicinarsi al giardinaggio nel modo più semplice ed efficace possibile.