Le fotocamere compatte sono una tipologia di macchine fotografiche caratterizzate da obiettivo fisso.

La denominazione “compatta” deriva dall’inglese compact, il che indica la presenza di tutte le funzioni e le componenti racchiuse in un unico blocco.

Le fotocamere compatte sono una tipologia che è stata per lungo tempo coronata dal successo commerciale, in quanto di immediato utilizzo e notevolmente più accessibili rispetto a dispositivi di tipo professionale.

Comunemente si suppone, erroneamente, che il termine “compatta” denoti a priori una fotocamera di piccole dimensioni e di resa qualitativa non eccellente.

In realtà sono numerosi i modelli di compatte -sia a pellicola che digitali- capaci di produrre foto di alta qualità e dalle fattezze piuttosto ingombranti, tutt’altro che “tascabili”. Basti pensare alla Leica Q type.

Questi modelli consentono di personalizzare le impostazioni, gestendo al meglio tutti quei parametri che fanno la differenza in uno scatto, quali esposizione, tempi e luci.

Tuttavia, sono altrettanti i modelli di compatte che si configurano realmente come delle fotocamere di piccolo formato o persino in miniatura. Spesso questi dispositivi presentano funzionalità limitate e non concedono la possibilità di regolare la messa a fuoco, l’esposizione manuale, i tempo di esposizione e la priorità dei diaframmi.

Il vantaggio di queste fotocamere risiede nella dimensione pratica e nella semplicità d’uso modalità point and shot, “punta e scatta”, risultano perciò indicate per chi non possiede particolari competenze tecniche o aspettative fotografiche di alto livello.

Sono proprio queste piccole compatte il modello di fotocamera più diffuso, grazie al loro utilizzo intuitivo e al prezzo contenuto cui vengono offerte.

Le vendite di questo tipo di dispositivi ha subito un declino a partire dall’anno 2010. L’avvento degli smartphone, spesso dotati di fotocamere capaci di scatti molto nitidi e precisi, ha esercitato un influsso negativo sul mercato delle compatte di bassa fascia, al punto che le case produttrici Olympus e Fujifilm hanno interrotto definitivamente la loro produzione.

Questo processo, invece, ha interessato in percentuale nettamente inferiore le fotocamere compatte capaci di prestazioni professionali, segmentando così il mercato in due fasce nettamente distinte e con parametri qualitativi fortemente differenziati.