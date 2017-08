Di Luca Colantuoni, 28 agosto 2017

Dopo aver rimandato il lancio, a causa di vari problemi incontrati durante la progettazione, il produttore statunitense ha finalmente annunciato il suo primo smartwatch. Il Fitbit Iconic è un dispositivo indossabile completo che può essere indossato ogni giorno, anche dagli utenti che non praticano attività sportiva. I sensori integrati permettono di registrare numerosi parametri, senza incidere eccessivamente sull’autonomia. Invece di Android Wear, Fitbit ha tuttavia preferito utilizzare la sua piattaforma proprietaria.

Fitbit Ionic: tutti i dettagli

Il design del Fitbit Iconic ricorda quello del Fitbit Blaze, ma la cassa ha una forma quadrata, non esagonale. Lo smartwatch è stato realizzato in lega di alluminio serie 6000, usata nell’industria aerospaziale, mediante la tecnologia nano-molding che permette di fondere insieme metallo e plastica. L’assenza di saldature consente di utilizzare il dispositivo anche in acqua fino ad una profondità di 50 metri.

Lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 3 leggermente curvo, mentre la parte posteriore aderisce perfettamente al polso. Ciò permette ai sensori di funzionare al meglio. Sul lato destro ci sono due pulsanti, mentre un terzo è sul lato sinistro. I cinturini intercambiabili sono disponibili in colori e stili diversi (taglie S e L): Sport (nero e antracite, blu cobalto e verde lime, rosso corallo e grigio blu), Pelle (cognac, blu notte) e Classic (nero, ardesia, grigio blu).

Scheda tecnica (↑)

Il Fitbit Iconic possiede uno schermo LCD da 1,42 pollici con risoluzione di 348×250 pixel e luminosità di 1.000 nit. All’interno della cassa in alluminio ci sono 4 GB di storage (2,5 GB disponibili) e vari sensori: GPS, accelerometro, bussola, altimetro, motore a vibrazione, luminosità, cardiofrequenzimetro e SpO2. La connettività è garantita dai moduli WiFi e Bluetooth 4.0. È presente anche un chip NFC per i pagamenti digitali tramite Fitbit Pay (non ancora disponibile in Italia). La batteria offre un’autonomia fino a quattro giorni, ma la durata si riduce a 10 ore se viene attivato il GPS.

Software e funzionalità (↑)

Il sistema operativo del Fitibit Iconic si chiama Fitbit OS e deriva da quello sviluppato da Pebble. Gli utenti troveranno sullo smartwatch diverse app, sia proprietarie che di terze parti, tra cui Pandora, Strava, Starbucks e Weather (negli Stati Uniti). Altre app arriveranno in futuro sullo store App Gallery, grazie alla disponibilità dei kit di sviluppo, dell’ambiente web-based Fitbit Studio e alla piattaforma open che supporta JavaScript, SVG, iOS, Android e Windows.

Grazie ai sensori integrati, Fitbit Iconic può registrare un numero elevato di parametri durante l’attività sportiva (numero di passi, distanza, andatura, frequenza cardiaca, calorie bruciate). La funzionalità SmartTrack rileva automaticamente il tipo di sport e avvia la registrazione. Fitbit Coach è invece un personal trainer che fornisce suggerimenti in base ai dati rilevati in precedenza. Lo smartwatch monitora inoltre la qualità del sonno (leggero, profondo e REM) e può misurare i livelli di ossigeno nel sangue. Iconic può infine memorizzare oltre 300 brani musicali sullo storage interno e ricevere le notifiche dallo smartphone per chiamate, SMS, appuntamenti, Facebook e Gmail.

Il Fitbit Iconic può essere già ordinato sul sito del produttore, ma verrà spedito tra 3-4 settimane. I colori disponibili sono grigio blu/grigio argento, ardesia/terra bruciata e nero/grigio grafite. Il prezzo è 349,99 euro. Nella confezione sono inclusi due cinturini (taglie S e L). Gli utenti possono acquistare gli altri cinturini a 29,99 euro (Sport e Classic) e 59,99 euro (Pelle). Un Fitbit Iconic Special Edition, realizzato in collaborazione con Adidas, arriverà sul mercato nel corso del 2018.