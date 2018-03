Di Luca Colantuoni, 13 marzo 2018

Il primo smartwatch del produttore californiano non ha ottenuto un grande successo in termini di vendite, principalmente a causa del suo particolare design e del prezzo piuttosto elevato. Fitbit Versa possiede invece un aspetto più gradevole e soprattutto dimensioni più contenute del suo predecessore. Il nuovo smartwatch, che sostituisce il Fitbit Blaze, offre numerose funzionalità per le attività quotidiane, lo sport e il monitoraggio della salute, una delle quali specifica per le donne.

Fitbit Versa: tutti i dettagli

Il Versa possiede una cassa in alluminio anodizzato di forma quadrata con angoli arrotondati (Fitbit usa il termine squircle) che ricorda vagamente il Watch Series 3 di Apple. Lo smartwatch ha uno spessore di appena 11,2 millimetri e uno schermo LCD da 1,34 pollici, quindi può essere indossato da tutti. Il cinturino intercambiabile viene offerto in due taglie (S e L) e diversi colori: Classic (nero, pesca, grigio, bianco e pervinca), Pelle Horween (cognac, lavanda, blu notte e cuciture a vista) e Acciaio inossidabile (nero e grigio/argento). Esiste anche una Special Edition con cinturino in tessuto antracite e lavanda.

L’orologio è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, ma Fitbit consiglia di toglierlo dopo averlo usato al mare o in piscina e asciugarlo prima di indossarlo nuovamente.

Scheda tecnica (↑)

Il Fitbit Versa integra tutti i sensori necessari al monitoraggio dei parametri più importanti durante la giornata e l’attività sportiva: accelerometro, giroscopio, altimetro, luce ambientale, SpO2, motore a vibrazione e cardiofrequenzimetro. Manca il GPS, quindi per la registrazione dei percorsi è necessario collegare lo smartwatch allo smartphone.

Lo storage è 4 GB, ma solo 2,5 GB sono utilizzabili per caricare i brani musicali (fino a 300 tracce). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.0. Il chip NFC permette di effettuare i pagamenti tramite il servizio Fitbit Pay (in Italia solo con Carrefour Banca). Grazie all’assenza del GPS e del modulo LTE, la batteria da 145 mAh offre un’autonomia fino a quattro giorni con una singola carica. Non ci sono informazioni su RAM e processore.

Software e funzionalità (↑)

Il sistema operativo è Fitbit OS 2.0. Una semplice dashboard mostra in modo chiaro i principali dati relativi alla salute e alle attività sportive (che lo smartwatch riconosce automaticamente). Gli utenti troveranno quindi le statistiche giornaliere e settimanali, consigli personalizzati, promemoria e messaggi motivazionali. Numerose le funzionalità fitness: registrazione di battiti cardiaci, numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate, piani saliti, tempo trascorso nella fasi di sonno leggero, profondo e REM.

Galleria di immagini: Fitbit Versa, immagini dello smartwatch

Non manca ovviamente la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone per chiamate, SMS, messaggi, appuntamenti in calendario e app. Sono inoltre disponibili sessioni di respirazione guidata ed esercizi guidati su schermo in base alla frequenza cardiaca. Un futuro aggiornamento, previsto per la primavera, introdurrà le risposte rapide su Android e il monitoraggio del ciclo mestruale. È possibile scegliere il quadrante preferito (watch face), scaricare le app dalla Fitbit Gallery e ascoltare le playlist di Deezer.

Il Fitbit Versa sarà disponibile anche in Italia dal mese di aprile. Il prezzo dello smartwatch è 199,99 euro (la Special Edition costa 229,99 euro). Gli utenti possono già ordinare il dispositivo sul sito ufficiale, ma le spedizioni (gratuite) inizieranno tra 3-4 settimane. Per un cinturino supplementare occorrono 29,99 euro (Classic), 59,99 euro (Pelle Horween) e 79,99 o 99,99 euro (Acciaio inossidabile).