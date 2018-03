Per fotocamera digitale si intende la tipologia di fotocamera che impiega un sensore del tipo CCD o CMOS per catturare l’immagine. Questo tipo di tecnologia ha sostituito i precedenti modelli di macchina fotografica, basati sulla pellicola fotosensibile. L’immagine viene tradotta in una serie di impulsi elettrici di tipo analogico i quali, a loro volta, vengono trasformati in un flusso di dati digitali pronti a essere immagazzinati sugli appositi supporti di memoria.

Il primo concept viene sviluppato nel 1975 da Steven Sasson, ingegnere della grande azienda Kodak. Per la realizzazione del primo modello bisognerà , attendere fino al 1981, anno in cui viene presentata la Sony Mavica, macchina che si serve di un floppy-disk per lo storage delle immagini. L’introduzione della prima fotocamera completamente digitale avviene nel 1988, con il modello DS-1P prodotto dalla Fujifilm.

La principale differenza fra una macchina fotografica digitale e una fotocamera tradizionale consiste nella sostituzione del rullino con un sensore elettronico, per il resto i due strumenti presentano ben poche distinzioni. Per entrambe le tipologie sussiste la scissione fra compatte e reflex, fermo restando la presenza di macchine che presentano qualità delle immagini analoghe a quelle delle reflex pur essendo dotate di un’ottica fissa: si tratta delle cosiddette bridge. Per ovviare all’handicap dell’obiettivo non sostituibile, alcuni marchi commercializzano bridge con uno zoom di ampio raggio. La precisione dell’immagine non arriva a eguagliare quello delle macchine reflex, tuttavia presentano il vantaggio di evitare di esporre le componenti interne della fotocamera agli agenti esterni durante il cambio delle ottiche, azione che spesso conduce a una progressiva compromissione della qualità delle foto.

Fra i principali brand produttori di fotocamere digitali troviamo Canon, Nikon, Sony e Pentax.

