Di Lorenzo Ermigiotti, 19 ottobre 2017

La Rockbox Slice Fabriq Edition dell’olandese Fresh ‘n Rebel è una cassa Bluetooth di buon livello, adatta sia agli ambienti interni che esterni grazie a una buona potenza audio. I materiali di pregio e il prezzo accessibile ne fanno un prodotto desiderabile. La versione Fabriq Edition è quella con copertura in tessuto per la parte frontale.

Nikon D850: tutti i dettagli

Fresh ‘N Rebel Rockbox Slice Fabriq Edition adotta lo standard Bluetooth 4.0, con copertura fino a 10 metri, per il collegamento alle fonti audio quali smartphone e tablet, ma dispone anche di una porta di ingresso per il collegamento via cavo da 3,5 mm, incluso nella confezione.

La cassa include 2 speaker da 3W ciascuno e un’altra per i bassi passivi. La batteria ricaricabile da 1400 mAh ha un’autonomia media di 10 ore e si ricarica completamente in circa due ore tramite l’ingresso Micro-USB da 5 V / 1A.

Come anticipato, la Rockbox Slice in Fabriq Edition è in buona parte rivestita in tessuto. Ciò, assieme alla scelta di ottimi materiali in plastica in diverse gradevoli colorazioni, cattura l’occhio e restituisce una sensazione di generale qualità. Qualità confermata anche dalla bontà dell’assemblaggio.

Le dimensioni di 140 x 75 x 29 mm e il peso pari a 380 grammi la rendono anche facilmente trasportabile, come lo stesso occhiello in pelle su un angolo pare suggerire.

Sulla parte superiore sono intelligentemente disposti i tasti per il controllo del volume e quelli tipici per la riproduzione audio (indietro, pausa, avanti). Il pulsante di accensione è collocato sul retro, assieme a quello del Bluetooth e alle prese Micro-USB e AUX.

Qualità audio (↑)

Il collegamento wireless della cassa Fresh ‘N Rebel Rockbox Slice Fabriq Edition allo smartphone è facile e veloce. In pochi istanti la cassa è riconosciuta dal dispositivo mobile ed è pronta aa emettere la musica riprodotta da remoto.

Musica che fuoriesce superiore alle aspettative, chiara e potente, priva di distorsioni anche se si aumenta il volume al massimo. Inoltre il suono ha il dovuto spessore per merito della cassa dedicata ai bassi passivi.

Ne risulta un ascolto molto gradevole non solo al chiuso ma anche all’aperto (sebbene la distanza ottimale di ascolto di riduca, per via dell’inevitabile dispersione delle onde sonore).

Fresh ‘N Rebel Rockbox Slice Fabriq Edition è disponibile al prezzo di €39,99 nei maggiori retail online ed spesso lo si trova anche in offerta, il che ne fa un acquisto molto appetibile.

A fronte di un prezzo molto invitante di circa 40 euro, la Fresh ‘N Rebel Rockbox Slice Fabriq Edition rappresenta senz’altro un validissimo acquisto nel panorama delle casse Bluetooth. Ha qualità audio, look accattivante e prezzo invitante. Cos’altro occorre?