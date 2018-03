La rivoluzione digitale di questi anni ha fatto sì che anche i gadget, spesso oggetti poco funzionale ma di appeal, si siano trasformati in must have per i cultori dell’hi-tech.

Da semplice omaggio e trovata pubblicitaria a vero e proprio device con caratteristiche e funzionalità precise, i gadget completano le offerte per computer, sistemi audio/video, visori per la realtà aumentata e quant’altro.

Schede complete e caratteristiche dei principali gadget presenti sul mercato: tutte le recensioni a portata di click.