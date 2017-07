Di Cristiano Ghidotti, 11 luglio 2017

Il programma Android One fa il suo debutto ufficiale in Italia con l’arrivo dello smartphone General Mobile GM6 (oltre che con il modello GM5 Plus sempre offerto dal produttore). Si tratta di un dispositivo caratterizzato dall’elevato rapporto qualità-prezzo, che vede il suo principale punto di forza nel comparto software: è infatti garantita la ricezione puntale degli aggiornamenti al sistema operativo così come delle patch di sicurezza, grazie all’impegno diretto di Google.

General Mobile GM6: tutti i dettagli

Dal punto di vista del design, il telefono presenta una linea semplice e senza troppi fronzoli. I pulsanti fisici sono posizionati sui lati (a destra l’accensione, a sinistra la regolazione del volume), sotto al display trova posto il lettore di impronte digitali e sul retro la fotocamera affiancata dal flash staziona sopra al logo del produttore, mentre a pochi centimetri dal bordo inferiore è riportata la scritta “Android One”. La cover posteriore è caratterizzata da una finitura ruvida, che garantisce un buon feeling durante l’utilizzo, rendendo al tempo stesso solida l’impugnatura anche con una sola mano. Le dimensioni della scocca sono pari a 144×71,3×8,6 mm, il peso è 150 grammi. Due le colorazioni disponibili: Space Gray e Gold.

Scheda tecnica (↑)

Uno smartphone economico, che offre comunque specifiche di tutto rispetto, a partire dal processore quad core MediaTek MT6737T da 1,5 GHz affiancato da 2 o 3 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Il display da 5 pollici ha risoluzione HD (1280×720 pixel, 294 ppi) con superficie 2.5D, vetro Corning Gorilla Glass per la protezione dai graffi e tecnologia Incell, mentre per quanto riguarda il comparto imaging sul retro trova posto una fotocamera da 13 megapixel con dual flash LED e sulla parte frontale un sensore da 8 megapixel per selfie e videochiamate.

Dal punto di vista della connettività sono presenti il modulo WiFi 802.11 a/b/g/n, quello per l’accesso a Internet in mobilità da network 4.5G-LTE, Bluetooth 4.2, GPS e sintonizzatore radio FM. La batteria ha invece una capacità pari a 3.000 mAh e beneficia del supporto alla ricarica rapida. Da segnalare infine il lettore di impronte digitali posizionato sotto lo schermo con riconoscimento in 0,2 ms per l’autenticazione immediata dell’utente senza bisogno di ricorrere a PIN o password.

Android One (↑)

Come già detto in apertura, il vero punto di forza di General Mobile GM6 non è costituito dall’hardware, ma dal software. Si tratta infatti di un dispositivo appartenente alla famiglia Android One, il primo ad arrivare in Italia (insieme al modello GM5 Plus del produttore). È l’iniziativa messa in campo da Google per garantire la distribuzione pressoché immediata degli update non appena disponibili, offrendo così agli utenti sia l’accesso alle ultime funzionalità della piattaforma che la garanzia di poter contare su tutte le patch relative alla sicurezza per mantenere protetti i dati personali.

Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat, ma considerata proprio l’appartenenza dello smartphone alla linea Android One è certo l’arrivo in tempi brevi dell’aggiornamento ufficiale alle release successive, a partire da Android 8.0 che debutterà nel corso dell’autunno 2017. Restando in tema software, è ovviamente garantito il pieno supporto a tutte le applicazioni Google e alla possibilità di scaricare quelle presenti su Play Store.

Prezzo e disponibilità (↑)

Nel momento in cui viene scritto questo articolo è possibile acquistare lo smartphone General Mobile GM6 sullo store ufficiale italiano al prezzo di 179,00 euro per la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Inoltre, si consiglia di tenere d’occhio la pagina del produttore su Amazon per approfittare di sconti e promozioni.