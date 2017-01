Di Luca Colantuoni, 4 gennaio 2017

La sussidiaria di Huawei, che offre smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ha annunciato al CES 2017 di Las Vegas il nuovo Honor 6X. Si tratta del primo modello con doppia fotocamera posteriore disponibile ad un prezzo inferiore ai 250 euro. La configurazione dual camera o dual lens è sempre più diffusa, ma presente soprattutto negli smartphone top di gamma. Altre caratteristiche di rilievo sono prestazioni e autonomia elevate, due aspetti molto importanti per gli utenti sempre connessi ad Internet che cercano la migliore esperienza d’uso possibile.

Honor 6X: doppia fotocamera

Il nuovo Honor 6X possiede un telaio in alluminio e una parte posteriore leggermente curva che garantisce una buona presa. Il display è protetto da un vetro 2.5D, mentre spessore e peso sono 8,2 millimetri e 162 grammi. Il componente più interessante è ovviamente la doppia fotocamera posteriore. Honor ha scelto un sensore RGB da 12 megapixel e un sensore monocromatico da 2 megapixel che catturano, rispettivamente, l’informazione del colore e della profondità, consentendo la messa a fuoco post-scatto e l’applicazione dell’effetto bokeh. La sfocatura viene ottenuta modificando (via software) l’apertura tra f/0.95 e f/16. La dimensione dei pixel (1,25 micrometri) e l’autofocus a rilevamento di fase (PDAF) permettono di scattare foto nitide anche in condizioni di luce scarsa. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel.

Dotazione hardware e software

Honor 6X possiede un display da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra un processore octa core Kirin 655 a 2,1 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage (versione standard) oppure da 4 GB di RAM e 64 GB di storage (versione premium), espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11g/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali e la porta micro USB 2.0. La batteria da 3.340 mAh offre un’autonomia fino a 2,2 giorni e supporta la ricarica rapida.

Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia EMUI 4.1. Il produttore cinese ha tuttavia promesso l’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat con EMUI 5.0 nel secondo trimestre.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Honor 6X può essere acquistato in Italia dal 4 gennaio 2017 nelle colorazioni oro, argento e grigio. Il prezzo consigliato è 249 euro per la versione standard (3 GB di RAM e 32 GB di storage) e 299 euro per la versione premium (4 GB di RAM e 64 GB di storage).