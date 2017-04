Di Luca Colantuoni, 5 aprile 2017

Il recente Honor 8 è uno dei migliori smartphone sul mercato, in quanto rappresenta la perfetta combinazione tra design, specifiche e prezzo. Chi cerca un prodotto gradevole esteticamente, ma anche in grado di offrire prestazioni elevate può ora acquistare il nuovo Honor 8 Pro, versione internazionale di Honor V9, annunciato in Cina a fine febbraio. Il dispositivo è stato progettato soprattutto per soddisfare le esigenze dei gamer e per gli amanti della fotografia, senza rinunciare all’autonomia.

Honor 8 Pro: tutti dettagli

Honor 8 Pro possiede un telaio unibody in alluminio ed è uno degli smartphone più sottili sul mercato (6,97 millimetri e peso di 184 grammi). Il produttore cinese ha curato ogni minimo dettaglio, realizzando un dispositivo senza alcuna sporgenza con la doppia fotocamera che si incastona perfettamente nella parte posteriore e un display edge-to-edge che si fonde armoniosamente con il corpo in metallo. Sul lato destro sono presenti i pulsanti per accensione e volume, mentre sul lato sinistro c’è lo slot ibrido per SIM e microSD. Lungo il bordo inferiore sono visibili la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e l’altoparlante. Sul retro si notano infine la doppia fotocamera, il flash dual LED e il lettore di impronte digitali di forma circolare.

Scheda tecnica (↑)

Honor 8 Pro è lo smartphone più potente tra quelli offerti dal produttore cinese. Le specifiche tecniche verranno sicuramente apprezzate dagli utenti che cercano il top in termini di prestazioni. Il phablet possiede uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel, 515 ppi) e integra un processore octa core Kirin 960 con quattro Cortex-A73 a 2,4 GHz e quattro Cortex-A53 a 1,8 GHz. La GPU Mali-G71 supporta le API Vulkan, quindi Honor 8 Pro può eseguire senza problemi i giochi mobile più recenti, riducendo al minimo la presenza di lag.

La dotazione hardware comprende anche 6 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. È possibile quindi installare numerose applicazioni e sfruttare al massimo il multitasking. Un altro punto di forza dello smartphone è la doppia fotocamera posteriore. Honor ha scelto due sensori (RGB e monocromatico) da 12 megapixel che lavorano in tandem per ottenere immagini con elevato livello di dettaglio e colori realistici. Non manca ovviamente la possibilità di utilizzare l’effetto bokeh, variando la lunghezza focale dell’obiettivo tra f/0.95 e f/16, in modo da mettere a fuoco il soggetto in primo piano o in background. Honor 8 Pro può inoltre registrare video a risoluzione 4K nel formato H.265 che possono essere modificati con i tool di editing preinstallati.

Galleria di immagini: Honor 8 Pro, immagini del phablet

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth, GPS, NFC, LTE. Oltre al lettore di impronte è presente un emettitore ad infrarossi. La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a due giorni, grazie alla tecnologia Smart Power 5.0, e supporta la ricarica rapida Fast Charge con l’alimentatore da 9V/2A in dotazione. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Honor ha implementato una funzionalità smart che consente di ridurre i tempi di caricamento delle app, in base alla frequenza di utilizzo, e un sistema intelligente di gestione dei file che limita la frammentazione. Le prestazioni dello smartphone rimangono quindi costanti nel tempo.

Disponibilità e prezzo (↑)

Honor 8 Pro può essere prenotato da oggi sul sito vMall.eu e sarà disponibile dal 20 aprile sia online che nei negozi specializzati. Gli utenti italiani possono scegliere tre colori: Midnight Black, Navy Blue e Platinum Gold. Il prezzo consigliato dal produttore cinese è 549,00 euro. Honor offre anche la possibilità di ricevere in regalo uno di questi bundle: microSD da 128 GB + Honor Tripod selfie stick; power bank Honor da 10.000 mAh + Honor Tripod selfie stick; microSD da 64 GB + visore VR 4 Smarts.