Di Luca Colantuoni, 27 giugno 2017

Arriva in Europa l’ultimo smartphone della sussidiaria di Huawei annunciato due settimana fa in Cina. Il nuovo Honor 9 eredita l’elegante design e l’elevata qualità costruttiva del precedente Honor 8, ma offre una dotazione hardware migliore, simile a quella dello Huawei P10. Honor 9 è uno smartphone di fascia alta che può soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, grazie alla perfetta combinazione tra prestazioni, funzionalità avanzate e prezzo. In occasione dell’evento di lancio organizzato a Berlino, il Presidente di Honor Western Europe Eva Wimmers ha dichiarato:

Con l’arrivo di Honor 9 portiamo la nostra eccellenza nella creazione di smartphone a un livello più alto. Il nostro mondo è pieno di momenti da catturare e conservare. Honor 9 non si distingue solo per il suo elegante vetro curvo 3D posteriore, ma incorpora anche una nuova e intuitiva fotocamera e tecnologie sofisticate. Progettiamo i nostri prodotti su misura per le esigenze dei nostri utenti.

Honor 9: tutti i dettagli

Il design è sicuramente il punto di forza di Honor 9. Il produttore cinese ha scelto materiali piuttosto pregiati (alluminio e vetro) per il telaio, in modo da ottenere un dispositivo esteticamente molto gradevole con uno spessore di soli 7,45 millimetri. Il vetro curvo 3D posteriore, realizzato sovrapponendo 15 strati, riflette la luce naturale creando effetti che ricordano l’aurora boreale. Il pannello anteriore 2.5D, i bordi in metallo sabbiato e il lettore di impronte digitali in ceramica posto sotto lo schermo conferiscono un design minimalista ed elegante.

Dual Camera (↑)

La doppia fotocamera posteriore dello Huawei P10 è stata progettata in collaborazione con Leica. Il nome della nota azienda tedesca non compare accanto alla dual camera di Honor 9, ma il modulo fotografico è praticamente identico. Il produttore cinese ha scelto sensori monocromatico da 20 megapixel e RGB da 12 megapixel che possono essere utilizzati separatamente o insieme per ottenere immagini perfette con colori realistici. La tecnologia Pixel Binning, che si attiva in presenza di scarsa illuminazione, permette di scattare foto più nitide, mentre lo zoom ibrido 2x consente di visualizzare i dettagli senza perdita di qualità.

Tra le varie opzioni di scatto ci sono la Modalità Ritratto (soggetto in primo piano con effetto bokeh), Moving Pictures (foto animate con suoni) e 3D Panorama. Alla destra del modulo fotografico sono visibili il flash dual tone e l’autofocus ibrido (laser, PDAF e CAF). La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel.

Galleria di immagini: Honor 9, tutte le immagini dello smartphone

Scheda tecnica (↑)

Il nuovo Honor 9 possiede uno schermo da 5,15 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel, 428 ppi) e integra un processore Kirin 960 con quattro core ARM Cortex-A73 a 2,4 GHz, quattro core ARM Cortex-A53 a 1,8 GHz e GPU Mali-G71 MP8 a 1.037 MHz. La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per gli utenti più esigenti sarà disponibile anche una versione Premium con 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). Sono presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e un chip audio Hi-Fi che offre un suono più pulito e coinvolgente. Grazie alle funzionalità di risparmio energetico, la batteria da 3.200 mAh garantisce un’autonomia fino a 2,5 giorni o 78 ore di ascolto di musica offline. La tecnologia Fast Charge (9V/2A) permette di portare il livello di carica dallo 0% al 40% in soli 30 minuti. Dimensioni e peso sono 147,3×70,9×7,45 millimetri e 155 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1.

Honor 9 è subito disponibile in due colorazioni (Sapphire Blue e Glacier Grey), mentre nei prossimi mesi arriverà nei negozi anche in Midnight Black. Lo smartphone può essere già acquistato su vMall, lo store online ufficiale di Honor e Huawei, e presso le maggiori catene italiane di elettronica di consumo, online e offline, al prezzo consigliato di 449,00 euro. Disponibilità e prezzo della versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage verranno comunicati nelle prossime settimane.

Gli utenti che acquisteranno Honor 9 fino al 26 luglio e si registreranno al sito www.honorpromo.it/honor9Ilovesharing, inserendo i codici IMEI del nuovo Honor 9 e del vecchio smartphone Honor, riceveranno un bonifico di 50 euro direttamente sul loro conto corrente bancario.