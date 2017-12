Di Luca Colantuoni, 5 dicembre 2017

Honor 7X non è l’unico smartphone annunciato dal produttore cinese durante un evento organizzato a Londra. Il pezzo forte della serata è stato il nuovo top di gamma Honor View 10, noto in Cina come Honor V10. Lo smartphone è sostanzialmente la versione economica dello Huawei Mate 10 Pro, dal quale eredita l’ampio display FullView e soprattutto il potente processore Kirin 970 con NPU (neural Processing Unit) integrata che viene sfruttata per diverse funzionalità. Il View 10 è dunque il primo modello Honor con intelligenza artificiale.

Honor View 10: tutti i dettagli

Il Mate 10 Pro possiede un telaio in alluminio e vetro sicuramente più gradevole dal punto di vista estetico. I prodotti Honor sono però noti per offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo, quindi il produttore ha scelto un telaio unibody in alluminio, altrettanto elegante e piacevole al tatto, ma più economico. Anche il View 10 ha uno schermo FullView da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Nonostante lo spessore ridotto della cornice inferiore è presente il pulsante Home, dietro il quale è nascosto il lettore di impronte digitali.

La parte posteriore ha un aspetto simile a quello di Honor 7X con la doppia fotocamera posizionata nell’angolo superiore sinistro. Le linee delle antenne sono però meno evidenti, in quanto corrono lungo i bordi superiore e inferiore. Durante la presentazione è stato evidenziato lo spessore di soli 6,97 millimetri, inferiore a quello del Samsung Galaxy Note 8 (8,6 millimetri) e dell’iPhone X (7,7 millimetri), nonostante il View 10 integri una batteria di maggiore capacità.

Scheda tecnica (↑)

Buona parte dell’evento di Londra è stato dedicato al processore Kirin 970 e alla NPU (Neural Processing Unit). L’intelligenza artificiale viene utilizzata per distribuire le risorse hardware, in base alle abitudini dell’utente. La sua potenza di calcolo viene sfruttata per lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale e dalle fotocamere. La IA identifica diversi luoghi e oggetti, regolando automaticamente i parametri di scatto. Può inoltre rilevare i movimenti e permette di ottenere selfie con l’effetto bokeh (modalità Ritratto).

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore RGB da 16 megapixel e un sensore monocromatico da 20 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.8, flash LED e autofocus ibrido. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 13 megapixel con apertura f/2.0. La dotazione hardware comprende inoltre 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Lo smartphone è dual SIM, quindi può ospitare due SIM oppure una SIM e la microSD. La batteria da una capacità di 3.750 mAh e supporta la ricarica rapida Super Charge (50% in 30 minuti). L’autonomia dichiarata è 5,5 ore durante il gioco, 19 ore di riproduzione video, 160 ore di riproduzione musicale, 21 ore di navigazione in 4G e 23 ore di chiamate in 3G. La tecnologia Smart Power apprende le abitudini d’uso dell’utente e distribuisce le risorse in modo da incrementare la durata.

Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo personalizzato con l’interfaccia EMUI 8.0. Tra le varie funzionalità aggiunte dal produttore c’è anche Game Suite. Durante la modalità gaming, Honor View 10 filtrerà chiamate e messaggi indesiderati, rilascerà tutta la potenza del processore e incrementerà la qualità della connessione dati.

Honor View 10 sarà disponibile nelle colorazioni nero e blu ad un prezzo consigliato di 499,90 euro. Gli utenti italiani potranno acquistarlo a partire dall’8 gennaio 2018.