Di Lorenzo Ermigiotti, 23 novembre 2017

Con il rinnovamento della gamma Envy, HP ha scelto di puntare forte sul settore della fotografia al punto da ribattezzare la nona linea col nome Envy Photo, di cui la HP Envy Photo 7830 è la top di gamma, una stampante wireless 4-in-1 con funzioni anche di scanner, copiatrice e fax.

Il nuovo appellativo dichiara l’intenzione di seguire quel nuovo trend di mercato che punta al rilancio delle stampanti come strumento in grado di preservare la memoria digitale. Vale a dire, milioni di foto ricordo salvati solo su cellulare e hard disk che, in caso di danni o furto, rischiano di perdersi per sempre.

Sebbene esistano numerosi servizi cloud che in realtà sopperiscono a ciò, è anche vero che le migliori foto ricordo fanno sempre piacere in casa. Ma è davvero questo lo strumento adatto?

HP Envy Photo 7830: tutti i dettagli

HP Envy Photo 7830: Recensione (↑)

L’attenzione va inevitabilmente sull’ambito fotografico ma, prima di affrontare l’argomento, è meglio procedere per gradi. Dalle dimensioni abbastanza compatte e con la consueta livrea in plastica, la HP Envy Photo 7830 è anzitutto una stampante a getto di inchiostro da 1200 dpi con cassetto principale in grado di contenere un massimo di 125 fogli e di uno secondario da 15 foto.

Inoltre è dotata di connessione USB e Wi-Fi con pieno supporto a Apple AirPrint per iOS e app Android dedicata, ePrint.

La velocità di stampa testuale si attesta sui 13 ppm in mono e 7 ppm a colori. Si tratta di prestazioni in linea con la tipologia e la fascia di prodotto, ma quel che più conta è che la 7830 garantisce una qualità decisamente elevata.

In ambito fotografico, questa Envy Photo riesce a stampare su carta fotografica in circa 40 secondi in maniera sequenziale, ovvero attingendo al cassetto da 35 fogli. Purtroppo, in questo caso la qualità non è altrettanto convincente.

Sebbene generalmente buona per la riproduzione di foto amatoriali e adatte ai social, trattandosi di una stampante a 4 colori – ciano, magenta, giallo e nero –, parte del dettaglio e della vivacità cromatica si perdono, col risultato che l’intera immagine assume tonalità leggermente opache e caratterizzate da contrasti elevati.

Per un risultato migliore, sebbene sempre fatto in casa, sarebbe preferibile affidarsi a stampanti fotografiche a 6 colori, ma il costo non sarebbe lo stesso.

HP Envy Photo 7830: Prezzo (↑)

Il prezzo della HP Envy Photo 7830 è tutt’altro che proibitivo: €179. Con questa cifra ci si porta a casa un’ottima multifunzione di qualità garantita. È tuttavia con l’inchiostro che si deve davvero fare i conti quando si acquista una stampante, e HP ne ha fatto una chiara strategia di monetizzazione.

Non si può fargli torto ma, dato che il sistema HP per questa stampante è basato su una sola cartuccia per la tricromia – il che costringe alla sostituzione anche quando finisce uno solo dei tre colori –, ecco che il loro costo va a incidere sulla spesa totale. E le due cartucce (nero e tricromia) incluse nella confezione cambiano ben poco la situazione.