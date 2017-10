Di Luca Colantuoni, 4 ottobre 2017

HP ha presentato due nuovi prodotti di fascia alta, basati sui recenti processori Intel Core di ottava generazione (Kaby Lake Refresh), che offrono una perfetta combinazione tra estetica, qualità costruttiva e prestazioni. Lo Spectre 13 (2017) è un laptop tradizionale con schermo touch, mentre lo Spectre 13 x360 (2017) è un convertibile con stilo inclusa. Quest’ultimo presenta diversi miglioramenti rispetto al modello dello scorso anno, tra cui una maggiore autonomia.

HP Spectre 13 x360 (2017): tutti i dettagli

Lo Spectre 13 x360 (2017) possiede un telaio unibody in alluminio realizzato con una macchina a controllo numerico che ha permesso di ottenere un profilo angolare. La parte posteriore del coperchio ad angolo acuto combacia perfettamente con la parte posteriore della tastiera quando il convertibile viene utilizzato nelle quattro modalità (laptop, tablet, stand e tent). La cerniera ad “ingranaggio” progettata da HP permette di ruotare facilmente lo schermo fino a 360 gradi, garantendo la massima stabilità in qualsiasi posizione.

Rispetto allo Spectre x360 (2016), il produttore statunitense ha ridotto sia lo spessore (da 13,9 a 13,6 millimetri) che il peso (da 1,29 a 1,26 Kg). Tutte le porte e i pulsanti sono posizionati lungo i lati destro e sinistro, mentre nella parte posteriore sono presenti le feritoie per dispersione del calore generato durante l’utilizzo. HP ha adottato un sistema di raffreddamento ibrido con un sensore ad infrarossi per il monitoraggio della temperatura.

Scheda tecnica (↑)

Lo Spectre 13 x360 (2017) possiede uno schermo touch IPS micro-edge da 13,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass NBT, con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) o Ultra HD (3840×2160 pixel). Lo spessore delle cornici laterali è stato ridotto rispetto al modello dello scorso anno, passando da 6,90 a 5,75 millimetri. Leggera diminuzione anche per le cornici superiore (da 17,54 a 17,36 millimetri) e inferiore (da 34,33 a 34,17 millimetri). Il convertibile integra i nuovi processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione, affiancati da un massimo di 16 GB di memoria RAM LPDDR3 e SSD PCIe NVMe M.2 con capacità fino a 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac 2×2 e Bluetooth 4.2. Sul lato sinistro ci sono la porta USB 3.1 Type-A, il pulsante di accensione, il jack audio da 3,5 millimetri e lo slot microSD, mentre sul lato opposto sono presenti due porte USB 3.1 Type-C compatibili con Thunderbolt 3, il pulsante del volume e il lettore di impronte digitali che permette di effettuare l’accesso al sistema operativo. In alternativa, l’utente può sfruttare la webcam HP TrueVision FHD IR compatibile con la funzionalità Windows Hello. Premendo il pulsante dedicato è possibile attivare la modalità HP Secure View che riduce la luminosità dello schermo per evitare la lettura di informazioni sensibili.

Galleria di immagini: HP Spectre 13 x360 (2017), tutte le immagini

Altre caratteristiche rilevanti sono la tastiera retroilluminata, il sistema audio con quattro altoparlanti progettato da Bang & Olufsen e l’ampio touchpad che supporta le gesture di Windows 10. Non manca ovviamente la stilo HP Digital Pen compatibile con la funzionalità Windows Ink. HP ha aggiunto un connettore per la ricarica tramite porta USB Type-C, il supporto per l’inclinazione e un pulsante Bluetooth configurabile che può essere utilizzato come gomma per cancellare. La batteria del convertibile offre un’autonomia fino a 16,5 ore (full HD) e 10 ore (Ultra HD). Per raggiungere il 90% di carica sono sufficienti 90 minuti.

Lo Spectre 13 x360 (2017) sarà disponibile entro fine ottobre nelle colorazioni Natural Silver e Dark Ash Silver/Copper. I prezzi sono 1.149,99 dollari (schermo full HD, Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB), 1.249,99 dollari (schermo full HD, Intel Core i7, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB), 1.419,99 dollari (schermo full HD + Privacy Screen, Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB) e 1.599,99 dollari (schermo Ultra HD, Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB).