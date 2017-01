Di Luca Colantuoni, 12 gennaio 2017

Da qualche anno HTC non riesce più ad offrire prodotti in grado di attirare l’attenzione degli utenti, nonostante la loro qualità costruttiva e le funzionalità avanzate. Il produttore taiwanese ha quindi deciso di rivoluzionare l’aspetto dei suoi smartphone, annunciando la nuova serie U caratterizzata da un design molto differente rispetto a quello dei precedenti device. Insieme ad un modello più economico (HTC U Play) è stato presentato il top di gamma HTC U Ultra con doppio display, HTC Sense Companion e HTC USonic.

HTC U Ultra: dettagli dello smartphone

HTC U Ultra: design liquido (↑)

I materiali utilizzati sono piuttosto comuni nei prodotti di fascia alta, ovvero alluminio e vetro, ma HTC ha sviluppato un processo denominato Liquid Surface che ha permesso di creare una cover posteriore con vetro curvo e una finitura lucida che simula le proprietà dei liquidi. Il colore (Sapphire Blue, Brilliant Black, Ice White e Cosmetic Pink) è stato fuso nel vetro, in modo da riflettere la luce e aggiungere profondità. Lo schermo del modello da 64 GB è protetto dal Gorilla Glass 5, mentre per la versione da 128 GB è stato scelto un vetro in zaffiro che offre maggiore resistenza agli urti e ai graffi.

Specifiche hardware (↑)

Il nuovo HTC U Ultra possiede un display principale da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e un piccolo display secondario da 2,05 pollici con risoluzione di 160×1040 pixel, sfruttato per visualizzare i contatti, le notifiche, i collegamenti alle app, le previsioni del tempo, i controlli del player musicale e altri contenuti. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 11 (600/50 Mbps). Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali e la porta USB 3.1 Type-C. Il jack audio da 3,5 millimetri è stato eliminato.

Galleria di immagini: HTC U Ultra, le immagini

La fotocamera posteriore UltraPixel 2 ha una risoluzione di 12 megapixel con lenti in zaffiro, apertura f/1.8, autofocus laser e PDAF, stabilizzazione ottica (OIS), flash dual LED e supporto per RAW, HDR, registrazione video 4K e controlli manuali. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 16 megapixel con apertura f/2.0 e modalità UltraPixel che produce immagini a 4 megapixel. La batteria da 3.000 mAh supporta la ricarica veloce (Quick Charge 3.0) e offre un’autonomia fino a 26 ore in conversazione.

Intelligenza artificiale e sonar (↑)

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat, personalizzato con la famosa interfaccia HTC Sense. Il produttore ha sviluppato algoritmi di intelligenza artificiale (HTC Sense Companion) che apprende le abitudini dell’utente, mostrando informazioni proattive sul display secondario. Lo smartphone, ad esempio, ricorda di ricaricare la batteria, suggerisce di indossare vestiti più pesanti o di uscire prima dall’ufficio per evitare traffico o neve. Oltre agli altoparlanti BoomSound, ci sono quattro microfoni omnidirezionali che vengono utilizzati per registrare audio 3D a 360 gradi e per il riconoscimento vocale, grazie al quale è possibile sbloccare il telefono, rispondere alle chiamate, inviare messaggi e navigare su Internet.

La tecnologia HTC USonic funziona come un sonar, analizzando la forma dei canali uditivi. All’interno degli auricolari USB Type-C di HTC (inclusi nella confezione) sono integrati microfoni che ascoltano gli impulsi sonori e modificano il suono per offrire un’esperienza di ascolto personalizzata.

Disponibilità e prezzo (↑)

La data di arrivo sul mercato del nuovo HTC U Ultra varia in base al paese. Negli Stati Uniti è già possibile ordinare lo smartphone sul sito ufficiale, mentre in Italia è necessario attendere fino a metà febbraio. Il prezzo della versione con 64 GB di storage è 749 euro. Il modello con 128 GB di storage e vetro in zaffiro dovrebbe costare circa 900 euro.