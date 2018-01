Di Luca Colantuoni, 23 gennaio 2018

HTC ha recentemente aggiunto un quarto smartphone alla serie U11 che già comprende il modello originario, il top di gamma Plus e la versione life con Android One. Il nuovo U11 EYEs, annunciato in Cina, può essere considerato la variante economica di U11+, in quanto condivide alcune caratteristiche come il fattore di aspetto dello schermo e l’ottima fotocamera posteriore.

HTC U11 EYEs: tutti i dettagli

Il design raffinato è una delle peculiarità dell’intera serie. Anche U11 EYEs possiede un telaio unibody in alluminio con cover posteriore lucida. HTC usa il termine Liquid Surface per indicare la tecnica di fabbricazione che ha permesso di ottenere un rivestimento colorato che riflette la luce, simulando le proprietà dei liquidi. Lo smartphone ha ricevuto la certificazione IP67, quindi può resistere alla polvere e all’acqua fino ad un metro di profondità per 30 minuti (i danni dovuti all’ingresso dei liquidi non sono tuttavia coperti dalla garanzia).

La somiglianza con il modello superiore è piuttosto evidente, tenendo conto dell’ampia area di visualizzazione, ottenuta riducendo lo spessore delle cornici e spostando il lettore di impronte digitali sul retro. Osservando più attentamente lo smartphone si notano due piccole differenze. Gli angoli del display con rapporto di aspetto 18:9 sono arrotondati e nella parte superiore ci sono due fotocamere, la cui presenza è indicata dal nome EYEs (occhi).

Scheda tecnica (↑)

Il nuovo HTC U11 EYEs possiede uno schermo Super LCD 3 da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel e 402 ppi), protetto dal vetro Gorilla Glass 3. Un simile display agevola sicuramente la visualizzazione dei contenuti multimediali e permette di sfruttare al massimo il multitasking. La dotazione hardware è tipica di uno smartphone di fascia medio-alta. Il produttore taiwanese ha infatti scelto un processore octa core Snapdragon 652, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile tramite schede microSD fino a 2 TB che possono essere inserite al posto della seconda nano SIM.

La fotocamera posteriore è senza dubbio il componente migliore, in quanto è la stessa dei precedenti U11 e U11+, considerata una delle migliori sul mercato dagli esperti di DxO Labs. Si tratta della Ultra Pixel 3 con pixel da 1,4 micron, sensore BSI da 12 megapixel, obiettivo con apertura f/1.7, stabilizzazione ottica (OIS) ed elettronica (EIS) delle immagini, UltraSpeed Autofocus e flash LED. Tra le funzionalità supportate ci sono HDR Boost, panorama, hyperlapse, slow motion (1080p/120fps), registrazione video 4K con audio Hi-Res, Face Detection e modalità Pro (controlli manuali e formato RAW).

La dual camera frontale permette invece di ottenere selfie spettacolari. HTC ha integrato due sensori BSI da 5 megapixel e obiettivi con apertura f/2.2. Oltre alla tecnologia HDR Boost, gli utenti possono sfruttare altre funzionalità, tra cui l’effetto bokeh in tempo reale basato sulla distanza del soggetto. È possibile anche cambiare la messa a fuoco dopo lo scatto (refocus) e utilizzare la modalità Auto Beauty per rimuovere i difetti della pelle. Un futuro aggiornamento software introdurrà gli sticker AR simili a quelli di Snapchat.

Galleria di immagini: HTC U11 EYEs, immagini dello smartphone

La tecnologia USonic con cancellazione automatica del rumore offre un’esperienza di ascolto personalizzata, grazie alla mappatura sonar del condotto uditivo. Per sbloccare lo smartphone è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali sul retro o il riconoscimento facciale (Face Unlock). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 6 (300/50 Mbps). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e vari sensori (accelerometro, bussola, giroscopio, magnetometro, luce ambientale e prossimità).

La batteria da 3.930 mAh supporta la ricarica rapida (Quick Charge 3.0) e offre un’autonomia fino a 28 ore in conversazione. Il sistema operativo è Android 7.1.2 Nougat con interfaccia HTC Sense. Non mancano ovviamente la funzionalità Edge Sense, che permette di eseguire diverse operazioni premendo i lati dello smartphone, e Edge Launcher per l’accesso rapido a contatti, app e impostazioni.

HTC U11 EYEs sarà disponibile in tre colori (Solar Red, Amazing Silver e Ceramic Black) a partire dal 1 febbraio. Il prezzo è 3.299 yuan, pari a circa 420 euro (tasse escluse). Al momento non è noto se e quando lo smartphone verrà distribuito in Europa.