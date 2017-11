Di Luca Colantuoni, 2 novembre 2017

Insieme al top di gamma U11+, HTC ha presentato un interessante modello di fascia media che condivide molte caratteristiche con gli altri membri della serie. Il nuovo HTC U11 life potrebbe essere definito un HTC U11 accessibile a tutti, considerato il prezzo inferiore. La qualità costruttiva è molto elevata, mentre la dotazione hardware è sufficiente per eseguire qualsiasi compito, giochi inclusi. Gli utenti europei, quindi anche quelli italiani, hanno ricevuto un “bonus” esclusivo (non disponibile negli Stati Uniti), ovvero Android One. Ciò significa aggiornamenti rapidi e frequenti, come avviene per i Pixel di Google.

HTC U11 life: tutti i dettagli

Il design è l’aspetto che accomuna tutti i modelli della serie U. Anche il nuovo HTC U11 life possiede quindi una cover posteriore ottenuta mediante la tecnica Optical Spectrum Hybrid Deposition, con la quale vengono depositati sul vetro metalli altamente rifrangenti. Il risultato finale è una superficie con colori vividi che riflette la luce, simulando le proprietà dei liquidi. HTC ha usato un vetro acrilico, quindi il dispositivo dovrebbe avere una maggiore resistenza agli urti e alle cadute rispetto agli U11 e U11+, ma una minore resistenza ai graffi. Lo smartphone ha infine ricevuto la certificazione IP67, quindi può essere utilizzato in presenza di acqua e immerso per un massimo di 30 minuti fino ad un metro di profondità.

Scheda tecnica (↑)

HTC U11 life è una versione ridotta di HTC U11. Il produttore taiwanese ha dunque scelto uno schermo Super LCD da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e rapporto di aspetto 16:9. Chi vuole una maggiore area di visualizzazione deve acquistare il più costoso HTC U11+. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 630, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 2 TB. In alcuni paesi verrà offerta anche una versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Una delle caratteristiche migliori dello smartphone è il comparto fotografico. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0. Manca purtroppo la stabilizzazione ottica delle immagini, ma sono presenti altre utili tecnologie. HDR Boost, ad esempio, consente di ottenere foto più chiare con colori più brillanti, mentre la Temporal Noise Reduction analizza le informazioni dei fotogrammi precedenti e successivi per rimuovere il rumore indesiderato dai video. Sono ovviamente supportate varie modalità di scatto e registrazione video: time lapse, panorama, slow motion, rilevamento del volto, formato RAW e controlli manuali. Anche la fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE Cat. 11 (600/75 Mbps). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e una batteria da 2.600 mAh con supporto Quick Charge 3.0. HTC U11 life supporta l’audio in alta risoluzione a 24 bit e la tecnologia HTC USonic. Utilizzando gli auricolari in dotazione è possibile personalizzare l’esperienza di ascolto attraverso la mappatura sonar del canale uditivo. Grazie alla cancellazione attiva dei rumori ambientali, l’utente può ascoltare la musica o giocare senza nessuna distrazione.

Dato che il nuovo HTC U11 life è uno smartphone Android One, il sistema operativo è Android 8.0 Oreo in versione stock. Una delle poche modifiche apportate dal produttore è Edge Sense, la funzionalità che permette di eseguire diverse operazioni premendo i lati del dispositivo, ad esempio scattare foto, avviare l’Assistente Google o effettuare lo zoom in Google Maps. Sulla versione venduta negli Stati Uniti è installato Android 7.1.1 Nougat con interfaccia HTC Sense, HTC Sense Companion e Amazon Alexa.

La versione con 3 GB di RAM e 64 GB di storage può essere ordinata sul sito ufficiale dal 2 novembre. I colori sono Sapphire Blue​ e Brilliant Black​. Il prezzo del nuovo HTC U11 life è 395,00 euro.