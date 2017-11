Di Luca Colantuoni, 2 novembre 2017

L’attuale HTC U11 è uno dei migliori smartphone sul mercato, ma il produttore taiwanese ha deciso di progettare una versione più evoluta con diversi miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda il design. Il nuovo HTC U11+ possiede infatti uno schermo più grande, una batteria di maggiore capacità e diverse novità software, tra cui Android 8.0 Oreo. Il dispositivo, che sarà in vendita anche nel nostro paese, dovrebbe permettere ad HTC di incrementare il suo market share, nonostante il recente accordo con Google.

HTC U11+: tutti i dettagli

Come gli altri smartphone della serie U11 anche il modello Plus possiede una “superficie liquida“. Grazie ai minerali rifrangenti fusi nel vetro, la cover posteriore riflette la luce simulando le proprietà dei liquidi. I designer di HTC hanno scelto tre colori che mettono in evidenza l’eleganza del dispositivo: Ceramic Black, Amazing Silver e Translucent Black. Quest’ultimo consente di ammirare la “bellezza interiore” di HTC U11+. Attraverso il vetro è possibile vedere alcuni componenti interni, tra cui la bobina NFC. Lo smartphone ha ricevuto anche la certificazione IP68, quindi ha una maggiore resistenza all’acqua rispetto al precedente HTC U11 (IP67).

La principale novità è rappresentata dal nuovo schermo Super LCD 6 da 6 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Le dimensioni (158,5×74,9×8,5 millimetri) sono simili a quelle di HTC U11, ma lo screen-to-body ratio è stato aumentato riducendo lo spessore delle cornici e spostando il lettore di impronte digitali sul retro. Gli utenti possono quindi sfruttare una maggiore area di visualizzazione per i contenuti multimediali. Il display supporta lo spazio colore DCI-P3 e offre una migliore fedeltà cromatica. A dicembre verrà inoltre rilasciato un aggiornamento che aggiungerà il supporto per la tecnologia HDR10.

Scheda tecnica (↑)

Per quanto riguarda la dotazione hardware non ci sono grandi cambiamenti rispetto al precedente modello. HTC U11+ integra un processore octa core Snapdragon 835, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 2 TB. L’ottima fotocamera posteriore UltraPixel 3 di HTC U11 è presente anche nel nuovo smartphone: risoluzione di 12 megapixel, obiettivo con apertura f/1.7, autofocus a rilevamento di fase (UltraSpeed), flash dual LED, stabilizzazione elettronica e ottica, HDR Boost, rilevamento del volto, supporto RAW, controlli manuali e registrazione video 4K. Per la fotocamera frontale sono stati scelti un sensore da 8 megapixel e un obiettivo grandangolare (85 gradi) con apertura f/2.0. La risoluzione è quindi dimezzata rispetto a quella di HTC U11, probabilmente a causa dello spessore ridotto della cornice superiore del phablet.

Altro punto di forza di HTC U11+ è il comparto audio. Il produttore ha migliorato gli altoparlanti BoomSound, sfruttando l’intero corpo dello smartphone come cassa acustica. In questo modo è stata aumentata la gamma dinamica, ridotta la distorsione e incrementato il volume audio fino al 30%. La tecnologia HTC USonic permette di ascoltare un suono di elevata qualità attraverso gli auricolari in dotazione, grazie alla “mappatura sonar” della parte interna dell’orecchio per un’esperienza di ascolto personalizzata.

Galleria di immagini: HTC U11+, immagini del phablet

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 15 (800/150 Mbps). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, numerosi sensori (luminosità, prossimità, accelerometro, bussola, giroscopio, magnetometro) e una batteria da 3.930 mAh che offre un’autonomia fino a 25 ore in conversazione e può essere caricata velocemente grazie alla tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm.

Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo con interfaccia HTC Sense. La funzionalità Edge Sense è stata ulteriormente migliorata. Ora è possibile avviare qualsiasi applicazione ed eseguire diverse azioni, premendo i lati dello smartphone, come effettuare lo zoom in Google Maps, avviare la riproduzione dei brani musicali o sfogliare le pagine degli ebook nell’app Kindle. HTC ha inoltre aggiunto il nuovo Edge Launcher, un menu radiale raggiungibile facilmente con il pollice che permette di accedere alle applicazioni, ai contatti e alle impostazioni. Non mancano ovviamente i tre “maggiordomi digitali”: HTC Sense Companion, Assistente Google e Amazon Alexa (non ancora presente in Italia).

Il nuovo HTC U11+ (colore Ceramic Black) con 6 GB di RAM e 128 GB di storage sarà disponibile in pre-ordine dal 20 novembre sul sito del produttore. Il prezzo è 799,00 euro. HTC offre anche la custodia Clear Shield che protegge lo smartphone da urti, sporco e polvere, consentendo allo stesso tempo di utilizzare la funzionalità Edge Sense.