Di Luca Colantuoni, 16 maggio 2017

Il produttore taiwanese ha annunciato il successore dell’attuale HTC 10 che si posiziona al top della serie composta da HTC U Ultra e HTC U Play, presentati all’inizio dell’anno. Il nuovo HTC U11 è il primo smartphone al mondo con Edge Sense, una tecnologia che semplifica l’interazione con le app, sfruttando i sensori di pressioni integrati nel telaio. Altre caratteristiche di rilievo sono il design Liquid Surface, la sezione audio Hi-Fi e ben tre assistenti digitali.

HTC U11: tutti i dettagli

HTC Edge Sense (↑)

Tutti gli smartphone permettono di interagire con le app attraverso il tocco della dita. In alcuni casi però, ad esempio quando si indossano i guanti, il touch non funziona. HTC ha quindi sviluppato una tecnologia, denominata Edge Sense, che prevede l’uso di sensori di pressione per l’esecuzione di numerose operazioni. L’utente deve solo premere i lati del dispositivo per avviare la fotocamera, leggere le email, aprire Facebook e altre applicazioni. È possibile sfruttare HTC Edge Sense for Voice to Text per dettare i messaggi con la voce oppure attivare i tocchi avanzati (short squeeze e squeeze and hold) che possono essere utilizzati in alternativa alle classiche gesture.

Design Liquid Surface (↑)

Anche il nuovo HTC U11, come gli altri due modelli serie, possiede un design Liquid Surface. Questo termine indica la finitura lucida applicata alla cover posteriore che simula le proprietà dei liquidi. I minerali preziosi altamente rifrangenti, fusi nel vetro 3D mediante la Optical Spectrum Hybrid Deposition, riflettono la luce in modo differente ad ogni movimento dello smartphone. La leggera curvatura laterale ha consentito di migliorare l’impugnatura e di ridurre lo spessore. HTC U11 ha ricevuto inoltre la certificazione IP67, quindi è resistente alla polvere e all’acqua fino ad un metro di profondità per 30 minuti.

Scheda tecnica (↑)

Il nuovo HTC U11 possiede uno schermo Super LCD 5 da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), protetto dal Gorilla Glass 5, che visualizza immagini nitide e con elevata resa cromatica anche in presenza di luce diretta. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash UFS 2.1, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 16 (1 Gbps in download). Sono inoltre presenti la porta USB 3.1 Type-C, l’uscita DisplayPort e il lettore di impronte digitali. Assente il jack audio da 3,5 millimetri, ma nella confezione è incluso un adattatore. La batteria da 3.000 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0 e offre un’autonomia fino a 24,5 ore in conversazione.

Per la fotocamera posteriore UltraPixel 3 è stato scelto un sensore da 12 megapixel con apertura f/1.7, doppio flash LED, stabilizzazione ottica multiasse, autofocus UltraSpeed e HDR Boost. Tutte queste tecnologie permettono di ottenere immagini nitide in tutte le condizioni di illuminazione. HTC U11 ha superato il Google Pixel, collocandosi in vetta alla classifica DxOMark degli smartphone con un punteggio pari a 90. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel.

Lo smartphone offre l’ultima versione di HTC USonic. La tecnologia permette di ascoltare un suono pulito e “personale”, grazie alla cancellazione attiva del rumore ambientale e alla mappatura sonar del canale uditivo mediante i microfoni integrati negli auricolari in dotazione. Gli altoparlanti BoomSound Hi-Fi Edition (tweeter nella parte superiore e woofer nella parte inferiore) veicolano un suono con un ampio range dinamico, mentre i quattro microfoni registrano l’audio proveniente da tutte le direzioni. La tecnologia Acoustic Focus consente di individuare la provenienza del suono.

Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat, personalizzato con l’interfaccia HTC Sense. Il produttore taiwanese ha incluso tre assistenti digitali. Oltre ad HTC Sense Companion, che apprende le abitudini dell’utente fornendo utili suggerimenti durante la giornata, ci sono Google Assistant e Amazon Alexa (solo in Germania, Regno Unito e Stati Uniti).

HTC U11 sarà disponibile in cinque colori (Amazing Silver, Sapphire Blue, Brilliant Black, Ice White e Solar Red) a partire dal mese di maggio 2017. Il produttore non ha ancora comunicato i prezzi.