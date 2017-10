Di Luca Colantuoni, 16 ottobre 2017

Durante un evento organizzato a Monaco di Baveria il 16 ottobre, Huawei ha svelato i nuovi Mate 10 e Mate 10 Pro, primi smartphone al mondo con intelligenza artificiale integrata. I due dispositivi, insieme alla versione Porsche Design, rappresentano l’offerta di punta del produttore cinese e l’ulteriore conferma dell’obiettivo più volte annunciato dai dirigenti, ovvero diventare il leader del mercato, superando Apple e Samsung entro i prossimi anni.

Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro: tutti i dettagli

Le differenze in termini di design tra i due modelli sono minime. Entrambi possiedono un telaio in alluminio e vetro, materiali che donano un aspetto molto gradevole alla vista e al tatto, ma offrono anche un’ottima resistenza ai graffi. La curvatura della cover posteriore è stata ottenuta riscaldando il vetro fino alla temperatura di 700 °C. La striscia orizzontale riflette la luce, evidenziando la simmetria della fotocamera con le due lenti disposte in verticale, ai cui lati sono stati posizionati il flash dual LED e i sensori per l’autofocus.

Sul retro del Mate 10 Pro è presente il lettore di impronte digitali, mentre per il Mate 10 è sotto lo schermo. Entrambi gli smartphone hanno un elevato screen-to-body ratio, ma le cornici superiore e inferiore del Mate 10 Pro hanno uno spessore minore. Infine, solo il Mate 10 Pro ha ricevuto la certificazione IP67, quindi può resistere all’acqua e alla polvere fino ad un metro di profondità per 30 minuti. I colori disponibili sono Mocha Brown, Black, Champagne Gold e Pink Gold per il Mate 10, Midnight Blue, Titanium Gray, Mocha Brown e Pink Gold per il Mate 10 Pro.

Leica Dual Camera (↑)

Entrambi i modelli integrano la nuova Leica Dual Camera con sensore RGB da 12 megapixel, sensore monocromatico da 20 megapixel e obiettivi SUMMILUX-H con apertura f/1.6. Grazie alla doppia fotocamera posteriore è possibile ottenere foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La stabilizzazione ottica delle immagini e l’autofocus ibrido (rilevamento di fase, laser e contrasto) permettono di scattare foto prive di sfocature.

L’intelligenza artificiale viene sfruttata per applicare l’effetto bokeh (anche con la fotocamera frontale da 8 megapixel con apertura f/2.0) e il riconoscimento della scena. Gli algoritmi di machine learning eseguiti dalla Neural Processing Unit (NPU) integrata nel processore Kirin 970 consentono di rilevare automaticamente fino a 13 scene/soggetti, tra cui cani, gatti, piante, paesaggi, neve, spiaggia, testo, alba e tramonto. L’applicazione della fotocamera sceglie quindi le impostazioni di scatto migliori (sensibilità ISO, esposizione, bilanciamento del bianco, colore, contrasto, luminosità e altri) in tempo reale.

Scheda tecnica (↑)

Il Mate 10 possiede uno schermo FullView da 5,9 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel, 499 ppi), rapporto di aspetto 16:9 e supporto HDR10. La dotazione hardware comprende un processore Kirin 970, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Il Mate 10 Pro possiede invece uno schermo FullView da 6 pollici con risoluzione Full HD+ (2160×1080 pixel, 402 ppi), rapporto di aspetto 18:9 e supporto HDR10. Questo modello viene offerto anche con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, quindi Huawei non ha aggiunto lo slot microSD.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). I due smartphone supportano inoltre l’audio aptX/aptX HD/LDAC HD e integrano una batteria da 4.000 mAh che può essere caricata fino al 20% in 10 minuti e fino al 58% in 30 minuti (Huawei SuperCharge). Il Mate 10 Pro non ha il jack audio da 3,5 millimetri, ma nella confezione è presente un adattatore. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0.

Il Mate 10 (699,00 euro) non sarà disponibile inizialmente in Italia (l’unico mercato europeo è la Spagna), mentre il Mate 10 Pro arriverà nel nostro paese dalla metà di novembre nei colori Midnight Blue e Titanium Gray. Il prezzo consigliato è 849,00 euro. Dal 17 ottobre al 15 novembre 2017 sarà possibile effettuare il pre-ordine presso punti vendita e siti ecommerce. Gli utenti che effettueranno la registrazione sul sito huaweipromo.it riceveranno in regalo lo Smart Writing Set di Moleskine.

Porsche Design (↑)

Il Mate 10 Porsche Design (colore Diamond Black) possiede le stesse specifiche del Mate 10 Pro, ma Huawei ha raddoppiato la dimensione dello storage a 256 GB. Anche questo modello sarà disponibile in Italia da metà novembre. Il prezzo è 1.395,00 euro.