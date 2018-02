Di Luca Colantuoni, 25 febbraio 2018

Huawei ha aggiornato il catalogo dei notebook con il nuovo MateBook X Pro, versione aggiornata dell’attuale MateBook X. Durante la presentazione, avvenuta al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, il CEO Richard Yu ha effettuato un confronto con i modelli della concorrenza, evidenziato le migliori caratteristiche, in particolare lo spessore ridotto e l’ampio schermo FullView. Interessante la soluzione adottata per la fotocamera frontale che garantisce la privacy dell’utente.

I consumatori di oggi vogliono di più: si aspettano che la loro tecnologia sia potente e flessibile e Huawei è costantemente impegnata nel creare dispositivi che non solo soddisfino queste aspettative, ma creino esperienze e rendano straordinario l’utilizzo del computer nel quotidiano.

Huawei MateBook X Pro: tutti i dettagli

Apparentemente non si notano molte differenze estetiche rispetto al precedente MateBook X. In realtà, Huawei ha apportato alcuni miglioramenti al design, uno dei quali riguarda lo schermo FullView. La diagonale è stata incrementata di 0,6 pollici, riducendo lo spessore delle cornici ad appena 4,4 millimetri, in modo da ottenere uno sbalorditivo screen-to-body ratio del 91%. Ciò è stato ottenuto spostando la webcam nella tastiera! Tra i tasti funzione F6 e F7 c’è infatti un pulsante con il simbolo della macchina fotografica. Basta premerlo per attivare un meccanismo a molla che solleva la webcam con la corretta inclinazione.

Il notebook possiede un telaio unibody in alluminio realizzato con una tecnologia di finitura ruvida a taglio diamantato. Grazie all’uso di materiali pregiati e alle avanzate tecniche produttive, Huawei è riuscito a ridurre lo spessore a 14,6 millimetri (4,9 millimetri nel punto più sottile) e il peso a 1,33 Kg, in modo da offrire la massima portabilità.

Scheda tecnica (↑)

Il MateBook X Pro possiede uno schermo touch LPTS da 13,9 pollici con risoluzione 3K (3000×2000 pixel) e rapporto di aspetto 3:2, angoli di visione pari a 178 gradi, gamut colore 100% sRGB, luminosità 450 nit e contrasto 1500:1. La dotazione hardware comprende processori quad core Intel Core i5-8250U a 1,6 GHz e Core i7-8550U a 1,8 GHz, affiancati da 8 o 16 GB di RAM LPDDR3 a 2.133 MHz e SSD PCIe NVMe da 256 o 512 GB.

Nonostante lo spazio limitato, il produttore cinese ha integrato una scheda video discreta NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicati. Ciò ha comportato l’aggiunta di una ventola che permette di smaltire il calore in eccesso. Il sistema di raffreddamento sfrutta modalità attive e passiva, quindi il rumore è ridotto al minimo, garantendo comunque un’elevata efficienza.

Galleria di immagini: Huawei MateBook X Pro, immagini del notebook

Altre caratteristiche interessanti sono la tastiera retroilluminata e resistente agli spruzzi d’acqua, il lettore di impronte digitali nascosto sotto il pulsante di accensione e i quattro altoparlanti compatibili con la tecnologia Dolby Atmos 2.0. Il notebook integra anche quattro microfoni che permettono di attivare Cortana a distanza. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band e Bluetooth 4.1. Sono presenti inoltre due porte USB Type-C (una con supporto Thunderbolt 3), una porta USB 3.0 Type-A e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 57,4 Wh offre un’autonomia fino a 12 ore di riproduzione video full HD, 14 ore di lavoro con Office e 15 ore di navigazione web.

Il sistema operativo installato è Windows 10 Home (Signature Image Edition), quindi gli utenti non troveranno bloatware o altre applicazioni inutili.

Il MateBook X Pro sarà in vendita dal mese di marzo in diversi paesi. L’elenco mostrato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona include anche l’Italia. Due i colori disponibili al lancio: Space Grey e Mystic Silver. Questi infine i prezzi delle tre configurazioni, tutte con scheda video NVIDIA: