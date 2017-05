Di Luca Colantuoni, 23 maggio 2017

Huawei ha presentato a Berlino tre nuovi membri della linea MateBook che comprende già un ibrido 2-in-1 con processori Intel Core m e tastiera staccabile. Le new entry sono MateBook E (versione aggiornata del MateBook originario), MateBook D (notebook tradizionale con schermo da 15,6 pollici) e MateBook X, un ultrabook di fascia alta che combina perfettamente design, prestazioni e autonomia. Quest’ultimo è chiaramente il dispositivo più interessante, in quanto rappresenta il tentativo del produttore cinese di competere con il MacBook Air di Apple.

Huawei MateBook X: tutti i dettagli

Il MateBook X è stato realizzato per soddisfare le esigenze degli utenti aziendali. Una delle caratteristiche più importanti è quindi la portabilità. Il notebook è più piccolo di un foglio A4, ha uno spessore di 12,5 millimetri e pesa solo 1,05 Kg. Huawei ha curato anche l’estetica, scegliendo un telaio unibody in alluminio con linee curve e angoli smussati mediante una tecnica a taglio di diamante. Le cornici intorno allo schermo hanno uno spessore di 4,4 millimetri, mentre lo screen-to-body ratio è pari all’88%, il più alto in assoluto tra i notebook da 13,3 pollici. Il MateBook X è disponibile in tre colori (Prestige Gold, Space Gray e Rose Gold) che coprono uniformemente cover, tastiera e touchpad.

Scheda tecnica (↑)

Nonostante le sue dimensioni compatte, il notebook integra componenti di fascia alta in grado di offrire prestazioni elevate. Lo schermo da 13,3 pollici, protetto dal Gorilla Glass, possiede una risoluzione di 2160×1440 pixel con rapporto d’aspetto 3:2, gamut colore 100% sRGB, luminosità di 300 nit e rapporto di contrasto 1000:1. Huawei ha aggiunto la tecnologia che filtra la luce blu e riduce l’affaticamento degli occhi, soprattutto durante l’uso notturno.

La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-7200U e Core i7-7500U (architettura Kaby Lake) con GPU integrata Intel HD Graphics 620. Considerato lo spessore ridotto, Huawei ha eliminato la ventola e aggiunto un sistema di raffreddamento che sfrutta il Microencapsulated Phase Change Material, comunemente utilizzato nell’industria aerospaziale. Le altre specifiche includono 4/8 GB di RAM LPDDR3 e SSD da 256/512 GB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual band (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti la fotocamera frontale da 1 Megapixel, due porte USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, due microfoni e due altoparlanti stereo con sistema audio Dolby Atmos. Sotto il pulsante di accensione è stato posizionato il lettore di impronte digitali, compatibile con la funzionalità Windows Hello del sistema operativo Microsoft.

La tastiera full size di tipo chiclet è resistente agli spruzzi d’acqua. Il sensore di luminosità attiva/disattiva automaticamente la retroilluminazione. La batteria ha una capacità di 41,4 Wh (5.449 mAh a 7,6 Volt) che, grazie alla tecnologia di risparmio energetico, offre un’autonomia fino a 10 ore di riproduzione video a 1080p. Il sistema operativo è Windows 10 Home a 64 bit. L’applicazione MateBook Manager permette di sincronizzare il MateBook X con uno smartphone Huawei ed eseguire diversi azioni, tra cui il trasferimento dei file e l’uso dello smartphone come hotspot per l’accesso ad Internet.

Il MateBook X sarà disponibile in Italia a partire da fine giugno 2017 nella colorazione Dark Grey. Gli utenti potranno acquistare la versione con processore Intel Core i5-7200U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Il prezzo consigliato da Huawei è 1.399 euro. Il produttore cinese non ha specificato quale accessorio verrà incluso nella confezione. È possibile trovare un semplice adattatore USB Type-C/Type-A oppure il MateDock 2 con porte USB Type-C e Type-A, uscite VGA e HDMI. I prezzi delle altre configurazioni, al momento non in vendita nel nostro paese, sono 1.599 euro (Core i5, RAM 8 GB e SSD 512 GB) e 1.699 euro (Core i7, RAM 8 GB e SSD 512 GB).

Huawei MateBook D (↑)

Il MateBook D, non disponibile in Italia, è la versione economica del MateBook X con schermo da 15,6 pollici (1920×1080 pixel), processori Intel Core i5/i7 e scheda video integrata o NVIDIA GeForce 940MX. Huawei offre configurazioni con 4/8/16 GB di RAM, SSD fino a 256 GB e hard disk fino a 1 TB. Invece delle due porte USB Type-C ci sono due porte USB 3.0, una porta USB 2.0 e l’uscita HDMI. Le altre caratteristiche sono le stesse, incluso il telaio in alluminio e l’audio Dolby Atmos. I prezzi sono compresi tra 799 e 999 euro.