Di Luca Colantuoni, 16 maggio 2017

Huawei ha recentemente scavalcato Amazon nella top 5 dei produttori mondiali di tablet con quasi 3 milioni di unità consegnate e un +31,7% rispetto all’anno scorso. L’importanza attribuita dal produttore cinese a questa categoria di dispositivi è confermata dal nuovo MediaPad M3 Lite 10, modello tecnicamente inferiore al MediaPad M3, ma con uno schermo di maggiori dimensioni. Non cambia però il target, ovvero utenti che cercano un tablet in grado di offrire il massimo in termini di intrattenimento multimediale.

Huawei MediaPad M3 Lite 10: tutti i dettagli

Huawei ha curato particolarmente l’estetica del tablet, scegliendo un design elegante e un telaio unibody in alluminio con leggere curvature ai lati che consentono un’impugnatura salda durante le lunghe sessioni di binge watching. Il MediaPad Me Lite 10 è inoltre estremamente “portabile”, considerato il suo ridotto spessore (7,5 millimetri) e il peso di appena 310 grammi. Lungo il bordo inferiore sono presenti le griglie per gli altoparlanti, mentre il profilo destro è interrotto unicamente dai pulsanti per accensione e volume. Altre due griglie sono visibili lungo il bordo superiore, dove trova posto anche il jack audio da 3,5 millimetri. Il bordo sinistro ospita invece lo slot ibrido microSD/SIM.

Scheda tecnica (↑)

Come si può intuire dal nome, il MediaPad M3 Lite 10 possiede uno schermo IPS da 10,1 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel che offre una qualità visiva molto elevata, in grado di garantire una visualizzazione nitida non solo con film e serie TV, ma anche con i giochi. La modalità Eye Comfort filtra la luce blu dello schermo per ridurre l’affaticamento degli occhi al buio. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 435 (MSM8940), affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 16/32/64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD.

Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 8 megapixel, gli stessi presenti sul MediaPad M3. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz), GPS e LTE Cat. 4. Non manca il tradizionale bundle di sensori (accelerometro, giroscopio, bussola e luce ambientale). Il lettore di impronte digitali, nascosto sotto il pulsante Home, consente di sbloccare il tablet in maniera rapida e sicura. La batteria da 6.660 mAh è in grado di offrire un’autonomia prolungata, sfruttando la tecnologia Super Power Saving 5.0. Una simile capacità consente anche la ricarica di altri dispositivi utilizzando la modalità reverse charging.

Essendo un tablet specificamente pensato per la fruizione dei contenuti multimediali, Huawei ha utilizzato componenti e tecnologie audio in grado di garantire il massimo coinvolgimento dell’utente. I quattro altoparlanti progettati in collaborazione con Harman Kardon veicolano un suono corposo e preciso, creando effetti stereo mai ascoltati prima su un tablet. Il suono proviene sempre dalla giusta direzione anche quando il dispositivo viene ruotato. Grazie al sistema Super Wide Sound (SWS) 3.0, il MediaPad M3 Lite 10 fornisce sempre l’audio giusto al momento giusto (visione di film, ascolto di brani musicali o chiamate vocali).

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.1. Oltre a quelle incluse nel sistema operativo Google, tra cui la visualizzazione Split Screen per il multitasking, Huawei ha aggiunto diverse funzionalità esclusive, come Kid’s Nook. Si tratta di un controllo parentale avanzato che permette ai genitori di personalizzare lo sfondo e scegliere solo app sviluppate appositamente per i bambini.

Il MediaPad M3 Lite 10 sarà disponibile in tre colori (Gold, Space Gray e White) a partire dal mese di giugno. Gli utenti italiani troveranno nei negozi sia il modello WiFi che quello LTE. I prezzi per le versioni con 3 GB di RAM e 64 GB di storage sono, rispettivamente, 319 euro e 369 euro. Per il modello 4G non sono da escludere offerte in collaborazione con gli operatori telefonici, ma al momento non ci sono informazioni in merito.