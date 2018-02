Di Filippo Vendrame, 25 febbraio 2018

Huawei MediaPad M5 è la nuova famiglia di tablet pc Android che il produttore cinese ha presentato durante l’appuntamento del Mobile World Congress 2018 di Barcellona. La nuova famiglia dei Huawei MediaPad M5 è declinata in due principali filoni che si differenziano per le diverse dimensioni del display. Una variante dispone, infatti, di uno schermo da 8,4 pollici, mentre la seconda di un display da 10,8 pollici. Entrambe le varianti dispongono di una risoluzione da 2560X1600 pixel e della tecnologia ClariVu 5.0-enhanched. Trattasi di tablet pc di fascia alta pensati sia per l’intrattenimento che per la produttività.

In particolare, la versione da 10.8 pollici offre una feature davvero interessante proprio in ambito produttività. Huawei, infatti, ha evidenziato come per questa variante del suo nuovo tablet pc sia disponibile la modalità “Desktop View“. Collegando il tablet pc ad una speciale tastiera, l’interfaccia utente diventa simile a quella di un PC permettendo agli utenti di poter interagire come se fossero su di un computer vero e proprio.

Huawei MediaPad M5: design (↑)

L’azienda cinese ha lavorato molto per offrire dei prodotti molto belli sul piano estetico ed anche ben costruiti. I nuovi Huawei MediaPad M5 presentano un look premium, merito sopratutto del corpo unibody in alluminio. Il modello da 8,4 pollici presenta, ovviamente, una migliore ergonomia grazie a dimensioni più compatte (212,6mm x 124,8mm x 7,3mm) ed ad un peso inferiore (316g). I modelli da 10,8 pollici sono più grandi (258,7mm x 171,8mm x 7,3mm) ma comunque rimangono molto pratici da utilizzare visto che il peso non risulta essere mai eccessivo (498g).

Huawei MediaPad M5: scheda tecnica (↑)

I nuovi Huawei MediaPad M5 sono prodotti di fascia alta e quindi le loro specifiche sono di altissimo profilo. La base hardware è identica per tutti i modelli. Il processore scelto dall’azienda cinese è il rinomato Huawei Kirin 960 octa-core abbinato a 4GB di RAM LPDDR4 ed a 32/64/128GB di storage, espandibile attraverso le classiche memorie microSD sino a 256GB. Interessante anche il comparto fotografico. Frontalmente spicca una fotocamera da 8MP a fuoco fisso, mentre posteriormente Huawei ha implementato una fotocamera da 13MP con autofocus.

Ovviamente non mancano tutti quei sensori e supporti come il Bluetooth 4.2 e il Wi-Fi 802.11ac dual band. L’LTE è presente in alcune versioni. Completano la scheda tecnica il sensore per le impronte digitali, l’USB Type-C ed un sistema audio stereo (Harman Kardon).

Per quanto riguarda il sistema operativo, i nuovi Huawei MediaPad M5 dispongono di Android Oreo con interfaccia EMUI 8.0.

Huawei MediaPad M5 da 8,4 pollici

Questo specifico modello dispone di un display da 8,4 pollici con risoluzione da 2560X1600 pixel e 359 ppi. Trattandosi del modello più piccolino, la batteria presenta dimensioni inferiori rispetto a quella dei fratelli maggiori. Nello specifico, in questo modello trova posto una batteria da 5100 mAh con ricarica rapida. Il tablet pc dispone di due speaker stereo.

Huawei MediaPad M5 da 10,8 pollici

Dispone di un display da 10,8 pollici con risoluzione da 2560X1600 pixel e 280 ppi. La batteria è da 7500 mAh con ricarica rapida. Collegando il tablet pc ad una specifica tastiera, il Huawei MediaPad M5 da 10,8 pollici può disporre della modalità “Desktop View” che trasforma il dispositivo di un prodotto maggiormente versatile per quanto riguarda la produttività, grazie ad un’interfaccia “desktop style” che permette di gestire il prodotto come una sorta di piccolo notebook. Il tablet pc dispone anche di quattro speaker stereo.

Huawei MediaPad M5 Pro da 10,8 pollici Pro

Rispetto al modello Huawei MediaPad M5, è disponibile nei tagli da 64 e 128GB di storage interno. Inoltre, dispone del nuovo pennino Huawei M-Pen che supporta sino a 4.096 livelli di pressione.

Huawei MediaPad M5: disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo Huawei MediaPad M5 sarà venduto in queste versioni e prezzi in Italia: