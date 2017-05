Di Filippo Vendrame, 16 maggio 2017

Huawei MediaPad T3 10 è un tablet pc Android di fascia media pensato idealmente come facile sostituto del PC di casa per quanto concerne la navigazione e la fruizione dei contenuti multimediali. Il target di questo dispositivo è, quindi, un nucleo famigliare che cerca un prodotto moderno, sufficientemente potente e dal costo accessibile che permetta di navigare su internet, mandare qualche email e guadare i video su YouTube o su Netflix in tutta tranquillità, magari dal divano del salotto.

Un tablet pc per la famiglia, dunque, che comunque non si fa mancare nulla perché se è vero che trattasi pur sempre di un prodotto di fascia media, Huawei ha lavorato molto bene per offrire un dispositivo che per livello costruttivo può tranquillamente aspirare ad una classe superiore.

Huawei MediaPad T3 10: la recensione

Huawei MediaPad T3 10: design (↑)

Anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto oggi quando i consumatori sono molto esigenti e chiedono che anche i prodotti di fascia media offrano un livello costruttivo quasi simile se non pari a quello dei top di gamma. E il Huawei MediaPad T3 10 certamente non delude da questo punto di vista perché l’azienda cinese ha capito benissimo come coccolare i suoi clienti. Il tablet pc di Huawei, infatti, si caratterizza per un corpo unibody in alluminio anodizzato che rende i dispositivo leggero e resistente. Inoltre, il design risulta essere particolarmente elegante grazie ai bordi arrotondati e alla cornice del display sottile.

Un prodotto, dunque, raffinato che fa ben intuire che nulla è stato lasciato al caso e che gli utenti potranno contare su di un dispositivo di qualità superiore.

Huawei MediaPad T3 10: scheda tecnica (↑)

Huawei MediaPad T3 10 è un tablet pc Android di fascia media ma questo non significa che le sue specifiche non siano interessanti. Caratterizzato da dimensioni particolarmente contenute per la categoria (229,8 x 159,8 x 7,95 mm), di questo tablet pc di Huawei spicca innanzitutto il brillante display IPS da 9.6 pollici con risoluzione 1280×800 pixel (HD). Cuore pulsante un processore quad core Qualcomm MSM8917 Snpadragon 425 a cui sono abbinati 2GB di memoria RAM e 16GB di flash storage.

Più che discreta anche la componente fotografica. Nel Huawei MediaPad T3 10 trovano posto due fotocamere. La prima, posteriore, adotta un sensore da 5MP con autofocus, mentre quella anteriore, per le videochiamate ed i selfie, dispone di un sensore da 2MP a fuoco fisso.

Trattandosi di un prodotto di nuova generazione non possono mancare tutti quei sensori e supporti oggi immancabili. Huawei MediaPad T3 10 dispone, infatti, di WIFI 802.11 a/b/g/n 2.4GHz e 5GHz, GPS, A-GPS, GLONASS. Opzionalmente è disponibile anche una variante dotata di supporto alle reti 4G LTE, un modello che permette al tablet di Huawei di poter essere utilizzato in mobilità senza problemi.

La batteria da 4,800 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia complessiva. Sul fronte software, il nuovo Huawei MediaPad T3 10 dispone del sistema operativo Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1 rivisitato in versione Pad OS per ottimizzare l’esperienza sul tablet. Trattandosi di un tablet pc per la famiglia, è disponibile la funzione Kids Garden, un’evoluzione del classico parental control che crea un’ambiente sicuro e colorato per i bambini e permette agli adulti un maggiore controllo sui contenuti e sul tempo speso col dispositivo.

Huawei MediaPad T3 10, essendo basato su Android, può godere di tutti i vantaggi della piattaforma di Google per quanto riguarda l’ecosistema delle applicazioni e dei servizi.

Huawei MediaPad T3 10: disponibilità e prezzo (↑)

Huawei MediaPad T3 10 sarà disponibile anche in Italia da fine maggio al prezzo consigliato di 199 euro nella versione solo WiFi e a 249 euro nella versione 4G/LTE nei colori Space Gray e Luxurious Gold.