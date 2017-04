Di Luca Colantuoni, 7 aprile 2017

I precedenti P8 Lite e P9 Lite hanno ottenuto un grande successo, in quanto il produttore cinese ha trovato una perfetta combinazione tra design, prestazioni e prezzo. Non poteva quindi mancare all’appello il nuovo Huawei P10 Lite, terzo modello della serie che comprende anche P10 e P10 Plus, i due top di gamma annunciati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Huawei P10 Lite: tutti dettagli

Il motto scelto da Huawei per il P10 Lite è “Lo stile incontra le prestazioni“. In effetti, il design del nuovo smartphone è molto raffinato e mette in risalto l’elevata cura nei dettagli e la qualità dei materiali utilizzati. Il dispositivo possiede un frame in alluminio e magnesio ricoperto su entrambi i lati da una superficie in vetro 2.5D con un grado di durezza 7H. Diverse tecniche hanno permesso di smussare gli angoli e migliorare la lucentezza dello smartphone. La versione Sapphire Blue è il più gradevole dal punto di vista estetico, in quanto la sottile pellicola (0,1 millimetri) inserita sotto il vetro posteriore simula l’increspatura delle onde, quando variano le condizioni di illuminazione.

Scheda tecnica (↑)

Il P10 Lite possiede uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Grazie all’elevato livello di contrasto e alla sua fedeltà cromatica, il display visualizza immagini nitide e molto dettagliate. Huawei ha incluso una modalità notte che consente di ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo al buio. La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 658 con frequenza massima di 2,36 GHz, affiancato da un coprocessore i5 che riduce i consumi, incrementando la durata della batteria. Lo smartphone integra inoltre 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 12 megapixel con pixel da 1,25 micrometri, flash dual LED e doppio autofocus (rilevamento di fase e contrasto). Huawei afferma che le immagini sono nitide, luminose e poco rumorose, anche quando scattate al crepuscolo, all’alba e di notte. La fotocamere frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. Il produttore ha implementato una modalità ritratto che sfrutta la tecnologia di riconoscimento facciale per ottenere selfie con effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali (sblocco dello smartphone in appena 0,3 secondi), la porta micro USB 2.0 e il tradizionale bundle di sensori (bussola, accelerometro, giroscopio, luminosità e prossimità). La batteria da 3.000 mAh supporta la ricarica rapida (43% in 30 minuti e 100% in 97 minuti). La tecnologia Smart Power Saving 5.0 permette di incrementare l’autonomia, ottimizzando l’uso delle risorse da parte delle applicazioni. Dimensioni e peso sono 146,5x72x7,2 millimetri e 146 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.1. La funzionalità Knuckle Sense Technology, disponibile per la prima volta sulla serie Lite, consente di usare le nocche per eseguire varie operazioni, disegnando sullo schermo la lettera corrispondente (ad esempio, la S per screenshot).

Disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo Huawei P10 Lite viene offerto in quattro colori: Graphite Black (nero), Sapphire Blue (blu), Pearl White (bianco)e Platinum Gold (oro). Lo smartphone può essere acquistato nei principali negozi dell’elettronica di consumo, tra cui Unieuro, ad un prezzo di 349,00 euro. Nei prossimi giorni dovrebbe apparire anche sui siti dei maggiori operatori telefonici italiani.