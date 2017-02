Huawei P10 e P10 Plus

Di Luca Colantuoni, 26 febbraio 2017

Huawei P9, annunciato ad aprile 2016, è stato uno dei primi smartphone dual camera. Insieme alla versione Plus è diventato un punto di riferimento per il settore, grazie al modulo fotografico realizzato in collaborazione con Leica. Il produttore cinese ha presentato al Mobile World Congress 2017 il nuovo Huawei P10 che eredita la doppia fotocamera posteriore dal modello precedente, ma offre diversi miglioramenti in termini di dotazione hardware e software. Il motto scelto per il nuovo dispositivo è “Make every shot a cover shot” che enfatizza chiaramente la qualità degli scatti.

Huawei P10: tutti dettagli

Leica Dual Camera 2.0 Pro Edition (↑)

Il nuovo Huawei P10 possiede una doppia fotocamera posteriore con lenti Leica Summilux-H, apertura f/2.2, stabilizzazione ottica delle immagini, zoom ibrido 2x e autofocus ibrido 4-in-1. Il produttore coreano ha scelto un sensore monocromatico da 20 megapixel e un sensore RGB da 12 megapixel che, sfruttando la tecnologia sviluppata da Huawei e Leica, permettono di ottenere foto perfette in qualsiasi condizione di luce. La modalità ritratto Leica Style Portraiture, consente di mettere in evidenza il soggetto in primo piano e di sfocare lo sfondo. Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. La funzionalità specifica per la fotocamera frontale da 8 megapixel con lenti Leica e apertura f/1.9, è invece denominata Adaptive Selfie: la lunghezza focale dell’obiettivo varia automaticamente in base al numero di soggetti inquadrati.

Il nuovo Huawei P10 possiede un design piuttosto simile a quello del P9 con angoli arrotondati e vistose linee per le antenne che attraversano lo smartphone in orizzontale. Il telaio unibody in alluminio offre, allo stesso tempo, leggerezza e robustezza. Huawei ha aggiunto una finitura per la cover posteriore, denominata “hyper diamond cut”, che dovrebbe garantire un grip migliore. Altra novità rispetto al P9 è la posizione del lettore di impronte digitali, spostato sotto lo schermo e quindi accessibile anche se lo smartphone viene appoggiato su un tavolo. Il pulsante Home è touch e può sostituire i tradizionali controlli Android.

Scheda tecnica (↑)

Huawei P10 possiede uno schermo da 5,1 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass5, e integra un processore octa core Kirin 960, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 12. La batteria da 3.200 mAh supporta la ricarica rapida Huawei Super Charge. Oltre al jack audio da 3,5 millimetri, sul lato inferiore è presente la porta USB Type-C. Sul lato destro ci sono i pulsanti per accensione e volume, mentre lo slot ibrido per microSD e SIM è sul lato sinistro. Dimensioni e peso sono 145,3×69,3×6,98 millimetri e 145 grammi. Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat con interfaccia EMUI 5.1.

Huawei P10 Plus (↑)

Huawei P10 Plus si differenzia dal P10 soprattutto per la dimensione dello schermo e la capacità della batteria. Lo smartphone ha un display da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e una batteria da 3.750 mAh. Il processore è lo stesso (Kirin 960), ma gli utenti possono scegliere anche la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. I sensori scelti per le due fotocamere posteriori sono identici a quelli del P9 (monocromatico da 20 megapixel e RGB da 12 megapixel). L’ottica Leica è invece leggermente migliore, in quanto l’obiettivo ha un’apertura f/1.8.

Disponibilità e prezzo (↑)

I due smartphone saranno in vendita dal mese di marzo in diversi paesi, tra cui l’Italia. È possibile scegliere tra otto colori: Greenery, Dazzling Blue, Rose Gold, Prestige Gold, Ceramic White, Dazzling Gold, Graphite Black e Mystic Silver. I prezzi sono 649 euro (P10 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage), 699 euro (P10 Plus con 4 GB di RAM e 64 GB di storage) e 799 euro (P10 Plus con 6 GB di RAM e 128 GB di storage).