Di Luca Colantuoni, 27 marzo 2018

Anche se lo smartphone era già in vendita nei principali negozi di elettronica, l’annuncio ufficiale è avvenuto oggi a Parigi. Il nuovo Huawei P20 Lite è il più piccolo della serie e condivide con i P20 e P20 Pro il design full screen con il famoso notch nella parte superiore del display. Essendo un modello di fascia media, la dotazione hardware è meno avanzata, ma il produttore cinese ha comunque scelto componenti di qualità e aggiunto funzionalità interessanti soprattutto per il comparto fotografico.

Huawei P20 Lite: tutti i dettagli

Rispetto al P10 Lite ci sono notevoli differenze estetiche. La prima novità che si nota subito è l’ampia area di visualizzazione dello schermo 19:9, ottenuta riducendo al minimo lo spessore delle cornici. Quella inferiore (con il logo Huawei) è più evidente, in quanto lo spazio è riservato ad alcuni componenti, tra cui altoparlante, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C. Quella superiore ospita invece la “tacca” per la fotocamera, l’auricolare e i sensori. Lungo il bordo destro ci sono i pulsanti per accensione e volume, mentre sul bordo sinistro c’è lo slot ibrido per SIM e microSD.

Huawei ha scelto alluminio e vetro per il telaio, materiali solitamente usati per prodotti di fascia alta. Lo smartphone ha dunque un aspetto piuttosto gradevole alla vista e non sfigura nei confronti dei più costosi P20 e P20 Pro. L’altra novità rilevante è la doppia fotocamera posteriore disposta in verticale nell’angolo superiore sinistro. Poco più in basso si notano il flash LED e la scritta DUAL LENS relativa all’ottica (non prodotta da Leica, come quella dei due top di gamma).

Scheda tecnica (↑)

Il nuovo Huawei P20 Lite possiede un display FullView da 5,84 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Come detto, nella parte superiore è stato praticato un piccolo ritaglio per fotocamera, auricolare e sensori. Ciò permette di sfruttare le due zone laterali per visualizzare varie informazioni, come orario, livello della batteria e segnale di rete. Nelle impostazioni è tuttavia presente l’opzione che permette di oscurare le aree circostanti e quindi di nascondere il notch.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 659, lo stesso utilizzato in altri smartphone del produttore (ad esempio, Honor 7X e Honor 9 Lite), affiancato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 2 megapixel (obiettivo con apertura f/2.2), mentre quella frontale da 16 megapixel può essere sfruttata anche per sbloccare lo smartphone tramite riconoscimento facciale. Non mancano ovviamente le varie tecnologie che consentono di ottenere foto nitide in qualsiasi condizione di illuminazione e di applicare modifiche agli scatti, tra cui effetto bokeh, HDR, panorama, lenti AR e modalità Pro.

La connettiva è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM. Sono presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0.

Il P20 Lite è disponibile in quattro colori (nero, blu, oro e rosa) ad un prezzo di 369,90 euro. Gli utenti italiani possono acquistarlo presso lo store ufficiale di Milano (City Life), Unieuro, MediaWorld e altre note catene dell’elettronica di consumo, sia nei punti vendita che online.