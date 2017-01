Di Luca Colantuoni, 26 gennaio 2017

Nonostante l’arrivo sul mercato del P9 Lite, Huawei ha ugualmente deciso di aggiornare il precedente modello annunciato circa due anni fa. Il P8 Lite, uno degli smartphone più popolari tra gli utenti (in Italia sono stati venduti oltre 1,7 milioni di unità), ha contribuito sicuramente a far conoscere il produttore cinese in tutto il mondo. Il P8 Lite 2017 rimane un dispositivo di fascia media, ma Huawei ha migliorato la dotazione hardware, senza tuttavia incrementare il prezzo finale. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha dichiarato:

Il P8 Lite è uno dei prodotti che ha contribuito maggiormente a consolidare la conoscenza del brand Huawei presso gli italiani e a far percepire la qualità dei nostri prodotti. Per questo abbiamo pensato di offrire a tutti coloro che hanno scelto e apprezzato il P8 Lite di passare, se lo desiderano, a uno smartphone ancora più performante, caratterizzato da stile e personalità e un prezzo davvero concorrenziale.

Huawei P8 Lite 2017: tutti dettagli

Due anni sono un tempo lunghissimo per un settore in rapida evoluzione, come quello degli smartphone. Il P8 Lite originale aveva uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), intorno al quale era chiaramente visibile una cornice nera, esteticamente poco gradevole. Il nuovo P8 Lite 2017, invece, eredita il design degli smartphone Honor (in particolare del recente Honor 8) con angoli più arrotondati e un vetro 2.5D, leggermente curvo su entrambi i lati, che protegge il display IPS da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel).

I sensori e la fotocamera frontale si trovano ora al centro della cornice superiore, ai lati dello speaker. La parte posteriore, probabilmente in plastica, è lucida e la lente della fotocamera ha una forma circolare (nel P8 Lite era quadrata). Si nota inoltre la presenza del lettore di impronte digitali, assente nella versione originaria. Maggiori informazioni sul design e sulla qualità costruttiva saranno disponibili in occasione della recensione completa.

Scheda tecnica (↑)

Oltre allo schermo di maggiori dimensioni e con migliore risoluzione, Huawei ha aggiornato altri componenti rispetto al P8 Lite. Il P8 Lite 2017 integra un processore octa core Kirin 655 (quattro ARM Cortex-A53 a 2,1 GHz e quattro ARM Cortex-A53 a 1,7 GHz) che offre prestazioni decisamente superiori al vecchio Kirin 620. Huawei ha inoltre incrementato la quantità di RAM da 2 a 3 GB, mentre lo storage rimane da 16 GB, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/2.0, flash LED e autofocus a rilevamento di fase (PDAF). Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel, sufficienti per ottenere selfie di qualità elevata, sfruttando anche la modalità Bellezza che elimina i difetti della pelle.

Galleria di immagini: Huawei P8 Lite 2017, le immagini

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. Lo smartphone è dual SIM e possiede uno slot ibrido che può ospitare due SIM in formato nano oppure una nano SIM e la scheda microSD. Nella parte inferiore c’è la classica porta micro USB 2.0, mentre il jack audio da 3,5 millimetri si trova sul lato superiore. Il lettore di impronte digitali può essere sfruttato sia per lo sblocco dello smartphone che per scattare le foto. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh, quindi maggiore dei 2.200 mAh del modello originario. Il produttore cinese non ha comunicato l’autonomia, ma gli utenti potranno ascoltare musica, vedere video e giocare per molte ore. Dimensioni e peso sono 147,2x73x7,63 millimetri e 147 grammi, rispettivamente.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.0. Oltre alle novità estetiche, Huawei ha implementato diverse funzionalità che permettono di ottimizzare le prestazioni e l’uso delle risorse. Un algoritmo di machine learning raccoglie le informazioni durante l’uso dello smartphone, consentendo lo sfruttamento ottimale di processore, RAM e storage.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il nuovo P8 Lite 2017 è disponibile nei colori nero, bianco e oro. Il prezzo consigliato da Huawei è 249 euro, lo stesso della versione originaria. Gli utenti possono acquistare lo smartphone presso le principali catene dell’elettronica di consumo, gli store online e i negozi degli operatori telefonici.