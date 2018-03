Nella categoria dei notebook ibridi e convertibili rientra la varietà di computer portatili che presenta caratteristiche comuni sia ai tablet che ai laptop. Sono noti sotto diverse denominazioni, quali PC 2 in 1, tablet 2 in 1 e -specificatamente sul mercato angolofono – laplet. Questo formato di notebook, nonostante si sia diffuso nel grande pubblico solo negli ultimi anni, era già utilizzato nel settore dell’industria informatica e nel giornalismo legato al settore tecnologico.

Nell’ambito dei 2 in 1 è operata la distinzione fondamentale fra convertibili e ibridi. I tablet PC convertibili si presentano come regolari notebook il cui schermo, fornito di un meccanismo girevole o scorrevole, può essere ruotato di 180° in modo tale da ripiegarsi sulla tastiera. Fino al 2010 era questo il modello più diffuso: non sempre si aveva a disposizione uno schermo studiato ad hoc per l’utilizzo mediante tocco, perciò la presenza immediata della tastiera a garantiva la possibilità di input di dati in qualsiasi momento.

I tablet PC ibridi, invece, hanno la caratteristica di presentare una tastiera rimovibile e agganciabile a seconda delle esigenze. L’interfaccia dello schermo è accuratamente studiata per interazione tramite dita o penna e l’impiego della tastiera non si rende strettamente necessario.

In entrambe le tipologie confluiscono caratteristiche tecniche che li rendono affini sia ai PC portatili che ai classici tablet “puri” e sono dotati di sistemi operativi basati su un desktop e presentano una serie di ingressi e uscite che consente di collegarli con tutti i dispositivi di input/output con cui interagiscono i classici PC.

Costruiti tramite l’utilizzo delle componenti impiegate per la fabbricazione dei notebook tradizionali, si distinguono visibilmente da questi ultimi in quanto presentano un case particolarmente sottile.

I tablet PC convertibili e ibridi risultano particolarmente idonei per coloro che utilizzano il computer principalmente per la navigazione sul Web e la redazione di testi o l’editing fotografico in mobilità. I sistemi operativi di nuova generazione (ad esempio Windows 10) hanno la capacità di gestire la conversione istantanea da una modalità “laptop” ad una modalità “tablet” adattando dinamicamente tastiera, menu e interfaccia per consentire la miglior esperienza d’uso possibile.