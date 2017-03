Apple iPad (2017)

Di Marco Grigis, 21 marzo 2017

Apple ha lanciato, nel corso del marzo 2017, la nuova versione del classico iPad da 9.7 pollici. Perfetto erede di iPad Air 2, soprattutto a livello di design, questo device nasce per posizionarsi nel mercato entry level dei tablet di Cupertino, differenziandosi dalla linea Pro. Più potente e versatile, il dispositivo è proposto nelle classiche declinazioni solo WiFi e WiFi+Cellular, con scocche nelle tradizionali tinte oro, argento e grigio siderale. Di seguito, tutti i dettagli.

iPad 9.7: tutti i dettagli





Il nuovo iPad 9.7 pollici eredita l’estetica dal precedente iPad Air 2, a partire dalle colorazioni della scocca: sono disponibili, infatti, le classiche tinte oro, argento e grigio siderale. Con uno spessore di soli 7.5 millimetri, per una larghezza di 169.5 e un’altezza di 240, il dispositivo si caratterizza anche per un peso abbastanza contenuto: 409 grammi per la versione solo WiFi e 478 per quella WiFi+Cellular.

La scocca posteriore è sempre realizzata in alluminio anodizzato, con le opportune fessure per la fotocamera, il microfono e i tasti volume laterali leggermente incassati, affinché il profilo possa rimanere il più livellato possibile. La superficie frontale, invece, è occupata prevalentemente dal display Retina da 9.7 pollici, accompagnato dalla fotocamera e dai sensori frontali, nonché dal lettore di impronte digitali Touch ID. Il connettore è di tipo Lightning, ospitato sul lato inferiore del dispositivo, accompagnato ai lati da una doppia fila di fessure per gli altoparlanti.





Caratteristiche hardware (↑)

Il rinnovato iPad da 9.7 pollici vede delle caratteristiche abbastanza simili al suo processore, con pochi cambiamenti interni, tuttavia più che sufficienti per assicurarne una grande potenza. Ad alimentare il tablet è un processore della famiglia A9, lo stesso impiegato in iPhone 6S e iPhone 6S Plus, abbinato a un co-processore di movimento M9. Lo schermo, invece, è un pannello LCD con tecnologia IPS, da 2.048×1.536 pixel, pari a 264 ppi di risoluzione. La batteria, da 32.4 wattora, è in grado di garantire fino a 10 ore di utilizzo consecutivo su rete WiFi, mentre 9 tramite connessioni LTE.

Decisamente interessante è il comparto fotografico, rappresentato innanzitutto dalla fotocamera posteriore da 8 megapixel. Con un’apertura ƒ/2.4 e una struttura a cinque lenti per la messa a fuoco automatica, l’obiettivo garantisce immagini eccellenti, con una buona sensibilità alla luce e agli ambienti non pienamente illuminati. Dotata di stabilizzatore digitali delle immagini, la fotocamera permette anche di riprendere scatti in HDR, nonché di sfruttare un sistema integrato per il riconoscimento dei volti. Le capacità di registrazione video, invece, si esplicano con la possibilità di catturare scene in risoluzione 1080p, fino a 30 fps, oppure degli slow motion fino a 120 fps. L’obiettivo frontale, invece, è un classico FaceTime HD, ottimizzato per le videochiamate e i selfie, da 1.2 megapixel e apertura da ƒ/2.2.

Completano la dotazione un lettore di impronte digitali Touch ID, una bussola digitale, accelerometro, barometro, giroscopio a tre assi e sensore per l’illuminazione ambientale. Qualora si scegliesse la versione abilitata alle comunicazioni su reti LTE, si potrà sfruttare anche il GPS assistito oppure il sistema di navigazione GLONASS.





Sistema operativo e funzioni avanzate (↑)

L’edizione 2017 di iPad da 9.7 pollici viene proposta con iOS 10 precaricato, l’ultimo sistema operativo mobile di Apple, lanciato nell’autunno del 2016. Ideale prosecuzione del percorso incominciato con il predecessore iOS 9, questa versione aggiunge degli strumenti certamente utili, come un rinnovato e animato iMessage, la nuova modalità di visualizzazione Night Shift per non stancare la vista in ambienti poco illuminati, il sistema QuickType, un Centro Notifiche ridisegnato e nuove funzioni contestuali, capaci di autoregolarsi in base alle abitudini dell’utente. Naturalmente, anche questo iPad si avvale di tutte le peculiarità di Siri, compresa la funzione “Hey Siri” anche qualora il terminale non fosse collegato alla rete elettrica.

Di sicuro interesse sono le feature abbinate a Touch ID, il lettore d’impronte digitali disponibile sulla superficie frontale del tablet. Oltre alla possibilità di identificare rapidamente il proprietario del dispositivo, evitando così noiose e complicate password, lo strumento è anche necessario per i servizi di pagamento Apple Pay, a breve in arrivo anche in Italia. In particolare, la versione 2017 di iPad potrebbe diventare il compagno perfetto per lo shopping online, con la possibilità di effettuare artisti semplicemente con una veloce scansione delle dita.





Prezzi e disponibilità (↑)

iPad 2017 sarà ordinabile dalle 16.01 del 24 marzo 2017 dal sito ufficiale di Apple Store. I prezzi variano a seconda delle capacità di storage prescelte – 32 o 128 GB – e dalla scelta tra una versione solo WiFi o WiFi+cellular. La prima vede un listino a partire da 409 euro, la seconda da 569 euro.