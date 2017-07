Di Cristiano Ghidotti, 10 luglio 2017

La nuova Leica TL2 rappresenta l’evoluzione del modello TL lanciato nel 2016. Una mirrorless che nasce con lo scopo di fondere, in una sola fotocamera, il design tipico del marchio tedesco e prestazioni avanzate. Tutto ciò racchiuso all’interno di un corpo macchina dalle dimensioni compatte, come da tradizione per la categoria.

Leica TL2: tutti i dettagli

Il profilo della nuova mirrorless di casa Leica si caratterizza per la presenza di bordi smussati e per un layout dei comandi ridisegnato rispetto al predecessore, anche sulla base dei feedback raccolti, così da offrire un’esperienza di utilizzo ulteriormente perfezionata e rispondere al meglio alle esigenze manifestate dei fotografi. Nulla è stato lasciato al caso, partendo dalle fondine di qualità in pelle Nappa da lasciare sulla fotocamera durante la ricarica della batteria per arrivare alle cinghie dedicate al trasporto, coordinate in grigio pietra, nero, rosso, giallo e cemento. Le dimensioni del corpo macchina sono pari a 134x69x33 mm, il peso si attesta a 399 grammi (batteria inclusa). In fase di acquisto è possibile scegliere tra due colorazioni, nero o argento.

Scheda tecnica (↑)

Il cuore pulsante della TL2 è rappresentato dal sensore CMOS da 24 megapixel in formato APS-C a cui si affianca un processore d’immagine della serie Maestro II. Un’accoppiata adatta non solo a sperimentare ogni tipo di fotografia, ma che strizza l’occhio anche alla community dei filmmaker: è infatti possibile effettuare la registrazione video a risoluzione 4K (3840×2160 pixel, 30 fps) oppure scendere a livello Full HD guadagnando però in termini di framerate (1920×1080 pixel, 60 fps) o addirittura in HD per realizzare suggestivi slow motion (1280×720 pixel, 120 fps) da riprodurre al rallentatore.

Uno dei punti di forza della fotocamera è rappresentato dal sistema AF, in grado di effettuare la messa a fuoco dei soggetti in soli 165 ms, triplicando così la velocità offerta dal modello precedente. Inoltre, l’otturatore a controllo elettronico arriva a un tempo di posa minimo da 1/40.000 s e lo scatto in modalità raffica a 20 fps con otturatore elettronico e 7 fps con otturatore meccanico. La sensibilità ISO varia da 100 a 50.000, per poter offrire un’ampia libertà d’azione anche nelle condizioni di luce scarsa.

La connettività wireless con i dispositivi mobile (Android e iOS, tramite applicazione ufficiale) è garantita dalla presenza di un modulo WiFi (802.11b/g/n), utile sia per il trasferimento rapido dei contenuti sia per il controllo remoto della mirrorless. Non mancano nemmeno una porta micro-HDMI di tipo D con supporto allo standard HDMI 1.4b e uno slot USB di tipo C compatibile con lo standard USB 3.0 Super Speed.

Completano la dotazione tecnica il display LCD da 3,7 pollici touchscreen (1,3 milioni di pixel) posizionato sul retro (i menu dei comandi sono semplici e personalizzabili, in pieno stile Leica) e la compatibilità con gli obiettivi delle linee TL e SL che condividono l’attacco a baionetta L. Disponibili anche adattatori per le ottiche M e R. La batteria equipaggiata è agli ioni di litio di tipo BP-DC13, con capacità pari a 985 mAh, sufficiente a garantire un’autonomia pari a circa 250 fotografie in condizioni normali.

Disponibilità e prezzo (↑)

Per quanto riguarda l’Italia, la data di commercializzazione e il presso di Leica TL2 non sono stati annunciati al momento della presentazione. Nel Regno Unito sarà in vendita a 1.700 sterline per il solo corpo macchina, con la possibilità di acquistare una delle ottiche compatibili con una spesa minima di 130 sterline. Una volta disponibile sarà comunque possibile acquistarla negli store fisici del gruppo distribuiti su tutto il territorio nazionale e nei negozi online autorizzati alla vendita.