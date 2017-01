Di Luca Colantuoni, 3 gennaio 2017

Il mercato dei notebook, così come l’intero settore PC, è in crisi da diversi anni. Le uniche eccezioni sono gli ibridi 2-in-1 e i laptop progettati per una specifica categoria di utenti che cercano sempre le massime prestazioni. Ecco perché Lenovo ha deciso di aggiungere al suo ampio catalogo la nuova serie Legion per gamers, di cui fanno parte i modelli Y520 e Y720 annunciati al CES 2017 di Las Vegas. I due notebook condividono diverse caratteristiche, ma il Legion Y720 offre una maggiore potenza di elaborazione e la possibilità di collegare monitor 4K esterni.

Lenovo Legion Y720: immersive gaming

Il Legion Y720 è stato realizzato per offrire la migliore esperienza di gioco consentita dalla moderne tecnologie. Lenovo ha scelto uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) o Ultra HD (3840×2160 pixel) con trattamento antiriflesso, una potente GPU Nvidia in grado di gestire contenuti in realtà virtuale e un sistema di raffreddamento con due ventole in metallo che spingono l’aria calda verso le feritoie posteriori. Gli utenti possono acquistare versioni con tastiera retroilluminata (LED RGB programmabili) e con supporto wireless per il controller della Xbox One.

Dotazione hardware VR-ready

Il Legion Y720 integra processori Intel Core i7-7300HQ e Core i7-7700HQ, fino a 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 512 GB o hard disk fino a 2 TB e una scheda video Nvidia GeForce GTX 1060 con 6 GB di memoria GDRR5 dedicati. Per una migliore “immersione sonora”, Lenovo ha scelto due altoparlanti JBL da 2 Watt abbinati ad un subwoofer da 3 Watt compatibili con l’audio Dolby Atmos.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e Gigabit Ethernet. Sono presenti inoltre tre porte USB 3.0, una porta USB Type-C (Thunderblot 3), uscite HDMI e DisplayPort, jack per microfono e cuffie. il notebook è VR-ready, quindi è possibile collegare un visore all’uscita HDMI e sfruttare la potenza della GPU. Il notebook pesa 3,2 Kg, mentre il sistema operativo è Windows 10 Home.

Disponibilità e prezzo

Il Legion Y720 sarà in vendita negli Stati Uniti a partire dal mese di aprile. L’arrivo in Europa è previsto nelle settimane successive. Il prezzo della configurazione base è 1.299 euro.